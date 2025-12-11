Sicilia Express: Anche per le festività natalizie il Sicilia Express si conferma uno dei servizi più attesi dai siciliani che vivono al Nord Italia. Per rispondere alla forte richiesta, quest’anno il numero delle corse viene raddoppiato, ampliando in modo significativo le possibilità di viaggio verso l’Isola. Il treno speciale, pensato per agevolare il rientro dei tanti siciliani che lavorano o studiano lontano da casa, offrirà due date di partenza da Torino – 20 e 27 dicembre – e due di ritorno verso il Nord – 5 e 10 gennaio 2026. I posti disponibili saranno complessivamente 1.100, con tariffe comprese tra 24,90 e 29,90 euro, acquistabili dalle ore 12 di sabato 13 dicembre.

Sicilia Express: Le dichiarazioni del presidente della Regione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea l’importanza sociale e simbolica del progetto:

“Il Sicilia Express si conferma non solo un successo organizzativo, ma anche un simbolo di attenzione verso i bisogni dei siciliani, ovunque si trovino. Un progetto che cresce e si evolve, mantenendo salda la promessa di riportare a casa chi ama la Sicilia. Un successo che si consolida e si amplia, molto richiesto e a cui rispondiamo con un incremento delle corse – dice il presidente della Regione Renato Schifani – Grazie al raddoppio delle corse, più siciliani potranno tornare nella propria terra d’origine in modo comodo, sicuro ed economico, ricongiungersi con le proprie famiglie e trascorrere il Natale nelle città e nei paesi di origine”.

Il ruolo dell’assessorato alle infrastrutture

Anche l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, evidenzia la valenza culturale dell’iniziativa:

“L’iniziativa del Sicilia Express, fortemente voluta dal mio assessorato, rappresenta un progetto di cui andiamo particolarmente fieri e si conferma un’iniziativa vincente e molto apprezzata. – dichiara l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò – Non si tratta solo di garantire un collegamento ferroviario, ma di offrire un servizio che tiene insieme identità, tradizioni e modernità. Il raddoppio delle corse di quest’anno dimostra quanto questa iniziativa sia apprezzata e necessaria. Vedere migliaia di siciliani che possono tornare a casa per le feste grazie a questo servizio ci riempie di soddisfazione e ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione per una Sicilia sempre più connessa e accessibile”.

Sicilia Express: Un viaggio-esperienza tra musica, sapori e intrattenimento

Oltre alla funzione di collegamento, il Sicilia Express offre ai passeggeri una vera esperienza di viaggio. A bordo sono previsti intrattenimenti musicali dal vivo, attività di animazione e degustazioni di prodotti tipici siciliani, tra gli ospiti annunciati figurano Lello Analfino e il tenore Alberto Urso, insieme a masterclass dedicate al vino e ai dolci dell’isola.

Il treno unirà Torino alle principali destinazioni siciliane, con una sezione diretta a Siracusa e una a Palermo Centrale, dopo lo sbarco a Messina. L’iniziativa rientra nel più ampio piano regionale per migliorare le connessioni dell’isola e potenziare la mobilità interna.

I biglietti saranno disponibili su fstrenituristici.it e su tutti i canali Trenitalia, mentre ulteriori informazioni saranno consultabili sul sito siciliaexpress.eu, attualmente in aggiornamento.