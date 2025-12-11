Eventi Catania: Dicembre a Catania si conferma un mese ricco di iniziative culturali, sportive e natalizie; tra camminate nel verde, mercatini di Natale, laboratori per bambini e concerti, il capoluogo etneo offre esperienze adatte a tutte le età.

Eventi Catania: camminata al parco della Susanna

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 10:00, gli amanti del trekking potranno partecipare alla Camminata al Parco della Susanna. L’appuntamento è presso il Parco della Susanna in Via Nazario Sauro 78, per una passeggiata immersa nel verde della città: Il percorso prevede una tappa alla Casbah di Cibali, con arrivo finale alla stazione della Circumetnea. Un’occasione ideale per trascorrere una mattinata all’aria aperta, godendo della bellezza del paesaggio urbano e del contatto con la natura, l’evento è adatto a famiglie, appassionati di trekking e a chiunque desideri vivere un’esperienza salutare e rigenerante nel cuore di Catania.

Mercatino di Natale al Villaggio Turistico Europeo

Sabato 13 dicembre, in Viale Leucatia 141, si terrà il Mercatino di Natale al Villaggio Turistico Europeo dalle 15:30 alle 18:30. L’iniziativa prevede laboratori creativi, musica e la possibilità per i bambini di incontrare Babbo Natale e consegnare le proprie letterine: L’ingresso è libero e l’evento è pensato per tutta la famiglia, offrendo un pomeriggio all’insegna della magia natalizia. Gli espositori proporranno oggetti artigianali, decorazioni e piccoli regali, rendendo il mercatino un’occasione per scoprire e sostenere la creatività locale.

Eventi Catania: Corti in cortile OFF

Sempre nel weekend, prende il via la nuova rassegna mensile corti in cortile OFF presso Palazzo Platamone. L’iniziativa, dedicata ai cortometraggi italiani e internazionali, durerà da dicembre a giugno 2026, i migliori corti di ogni serata saranno selezionati per la finale del Festival di settembre 2026. L’evento rappresenta un’importante vetrina per i talenti emergenti e un’occasione per gli spettatori di immergersi in storie brevi ma intense, tra innovazione e sperimentazione cinematografica.

Merry Liberty: odori, colori e sapori del Natale

Infine, il 13 e 14 dicembre, Villa Ardizzone ospita Merry Liberty, un evento che celebra l’artigianato, la cultura e i sapori del Natale. Tra profumi di miele, cannella e arancia, esposizioni di ceramiche, stoffe, bijoux e prodotti tipici siciliani, i visitatori potranno vivere un’esperienza multisensoriale: non mancano laboratori creativi e workshop culinari, insieme a concerti e presentazioni di libri, rendendo l’evento perfetto per adulti e bambini in cerca di atmosfere natalizie uniche.