Bonus psicologo: il 5 dicembre, l’Inps ha annunciato la pubblicazione delle graduatorie definitive per le domande del 2025 relative al Contributo per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia. I beneficiari del bonus psicologo hanno 270 giorni di tempo per utilizzarlo. Si ricorda che la prima seduta dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’assegnazione del contributo. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Bonus psicologo, le graduatorie definitive

Finalmente online le graduatorie definitive per il tanto atteso bonus psicologo, pubblicate il 5 dicembre 2025 con il seguente messaggio dell’Inps: “con il presente messaggio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”, così continua: “i beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) più basso e, a parità del valore dell’Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse stanziate”.

Bonus psicologo, le risorse disponibili

Per i fondi disponibili per il nuovo anno, l’INPS ha spiegato: “il ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in argomento. Pertanto, il ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso”.

Bonus psicologo, le graduatorie e i tempi di sedute

Per consultare le graduatorie definitive del bonus psicologo si dovrà accedere al sito istituzione dell’Inps. Poi, basterà digitare “Bonus psicologo” nella barra di ricerca e selezionare il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia Bonus psicologo”. Dopo aver effettuato l’autenticazione, gli utenti potranno visualizzare l’esito della domanda. In caso di esito positivo, sarà indicato anche l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. L’Inps ricorda che i beneficiari hanno 270 giorni di tempo, a partire dal 5 dicembre 2025, per usufruire del contributo per le sessioni di psicoterapia. Una volta trascorso questo periodo, il codice univoco assegnato sarà automaticamente annullato d’ufficio.