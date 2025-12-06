Dalla giornata di oggi sarà attivo, in occasione delle festività natalizie, un nuovo biglietto speciale della metropolitana. Con l’iniziativa FCE sarà possibile viaggiare spendendo solo 1 euro per un biglietto andata e ritorno. Iniziativa che consentirà a tutti i cittadini e numerosi turisti che desiderano la città durante il periodo natalizio di spostarsi in maniera comoda ed economica senza doversi preoccupare del parcheggio o del traffico in centro.

Il nuovo biglietto per le festività

Il biglietto sarà valido dal 6 dicembre al 6 gennaio e permette di viaggiare sulla linea metropolitana con il prezzo ridotto. Inoltre, per facilitare ulteriormente gli spostamenti verranno prolungati gli orari di servizio fino a tarda notte. Dal venerdì alla domenica, infatti, la metropolitana di Catania rimarrà attiva fino all’una di notte, con l’ultima corsa in partenza dalla stazione Stesicoro.

Estesi gli orati anche in giornate speciali come quelle dell’8 dicembre, in occasione dell’imamcoalta, del 5 e del 6 gennaio, in occasione dell’Epifania. Durante queste date l’ultima corsa partirà sempre da stazione Stesicoro alle 01:00. Si ricorda che durante il 25 dicembre la metropolitana sarà chiusa per l’intera giornata.

Si estenderà l’orario per la notte di Capodanno

In occasione della notte di Capodanno, il servizio si estenderà fino alle 03:00 del mattino, permettendo a tutti di godersi il tanto atteso concerto in piazza Duomo. Il nuovo biglietto, il “metro Christmas” al costo di 1 euro che offrirà due corse valide per 24 ore dall’attivazione potrà essere acquistato tramite l’app FCE Catania o presso tutti i distributori automatici presenti nelle diverse stazioni metropolitane.