Una nuova compagnia aerea “made in Sicily” potrebbe presto rivoluzionare e migliorare il trasporto aereo nell’Isola. Si parla proprio di EtnaSky! Questo il progetto annunciato il 2 dicembre da Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia ed ex assessore regionale al Turismo. E proprio attraverso i suoi canali social, Messina ha confermato ufficialmente la nascita di questo vettore low cost siciliano, che si propone di migliorare la connettività tra la Sicilia e il resto del mondo.

Viaggiare low-cost con EtnaSky

“Quante volte avete detto che i biglietti costano troppo oppure che è impossibile viaggiare? A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano”, queste le dichiarazioni di Misto Manlio Messina. D’altronde lo scopo di EtnaSky è proprio quello di offrire tariffe competitive, aiutando sia i residenti che i turisti a viaggiare più comodamente e con costi contenuti. La nuova compagnia si inserisce in un contesto di crescente domanda di trasporti aerei più convenienti e diretti, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore del trasporto aereo regionale. Obiettivo? contrastare il caro voli! Come sottolineato dal deputato Messina, la Sicilia non ha alternative praticabili per collegarsi al resto d’Italia, quindi è fondamentale garantire la possibilità di volare senza dover affrontare tariffe esorbitanti che non rispecchiano il valore della tratta percorsa.

Le prime tratte previste

Secondo quanto spiegato da Messina a Milano Finanza, la compagnia aerea è già stata formalmente costituita e ha avviato l’iter per ottenere il CoA, la certificazione di operatore aereo rilasciata da ENAC, che è essenziale per l’avvio delle operazioni. Entro una settimana, è prevista la costituzione del capitale iniziale, che partirà da 15 milioni di euro. Il debutto operativo di Etna Sky è programmato per l’estate del 2026! Roma, Milano, Torino e Bologna sono le prime mete obiettivo nella neo compagnia aerea. Si attende con ansia il primo volo della compagnia low cost tutta siciliana!