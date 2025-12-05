Concorsi INPS: secondo quanto comunicato dal piano delle assunzioni INPS, incluso nel PIAO 2025-2027, si prevedono numerosi concorsi pubblici per diplomati e laureati, destinati a migliaia di inserimenti nell’Istituto. Alcuni bandi sono già stati pubblicati, ma molti altri sono ancora in arrivo, con la pubblicazione prevista entro dicembre 2025. Tra i concorsi più attesi c’è quello per 1200 assistenti, a cui sarà possibile accedere con il diploma.

A tal proposito, il sindacato FP Cgil ha fornito un aggiornamento sulle procedure in corso e su quelle in arrivo, evidenziando in particolare i profili di assistenti e funzionari, che costituiscono la parte più consistente del fabbisogno dell’INPS. Questi concorsi rappresentano un’importante opportunità di ingresso stabile nel settore pubblico, con un focus sulle figure che rispondono alle esigenze più urgenti dell’Istituto. Di seguito tutte le novità.

Concorsi INPS, le procedure avviate

Il PIAO INPS per il triennio 2025-2027 prevede un ricambio di personale pari a oltre 8 mila assunzioni. L’Istituto ha già avviato procedure importanti come il Concorso INPS per 138 infermieri, il Concorso INPS per 781 psicologi e assistenti sociali e la selezione per 355 ispettori INPS, nell’ambito del Concorso per 488 ispettori INPS e INAIL 2025. Si ricorda che sono stati già banditi anche:

il Concorso per 43 avvocati INPS;

il Concorso per assistenti ai servizi – sede di Bolzano;

il Concorso per infermieri – sede di Bolzano;

il Concorso INPS Bolzano per dirigente amministrativo.

Concorsi INPS, i bandi per diplomati

Nello specifico si attende con ansia i concorsi volti alla copertura di assistenti, essenziali per il funzionamento delle sedi territoriali dell’Istituto. Secondo quanto riportato dalla FP Cgil, dopo le assunzioni già deliberate, è previsto un nuovo concorso per 960 assistenti ai servizi INPS, che sarà bandito insieme a 250 posti per assistenti informatici nell’ambito di un concorso unico RIPAM, che coinvolgerà diverse Amministrazioni. Inoltre, è in programma un bando per 26 assistenti tecnici. In totale, saranno messi a disposizione oltre 1.200 posti per diplomati!

Concorsi INPS, i bandi per laureati

Secondo quanto riportato dal sindacato, l’INPS intende avviare innanzitutto una procedura di mobilità inter-enti per circa 740 funzionari amministrativi, destinati principalmente alle sedi del Centro-Nord, dove storicamente si registra una maggiore carenza di personale. Oltre alla mobilità, sono previsti concorsi per 134 funzionari tecnici e circa 88 funzionari informatici, in risposta alle richieste interne dell’Istituto. Questi interventi mirano a rafforzare l’organico dell’INPS, rispondendo alle esigenze di personale qualificato, soprattutto nelle aree con maggiore necessità di supporto.