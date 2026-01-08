Concorso Notarile: entro il 30 gennaio 2026 sarà possibile inviare le domande di partecipazione al nuovo concorso Notarile 2026, indetto dal Ministero della Giustizia. Il concorso mira all’assunzione di 400 candidati in tutta Italia, per chiunque volesse diventare Notaio.

Ecco in elenco tutte le informazioni necessarie relative al bando.

Concorso Notarile: requisiti per la partecipazione

Chiunque volesse fare domanda per il concorso Notarile, bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti (stabiliti dall’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89):

essere cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea ed aver compiuto 21 anni;

essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

Non risultare condannati per reati non colposi con pena prevista non inferiore a 6 mesi, anche qualora la pena comminata fosse stata più breve.

possesso della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una qualsiasi università italiana;

avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per 18 mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea.

è necessario che i candidati non siano stati dichiarati non idonei in 5 precedenti concorsi per esami a posti di notaio;

Concorso Notarile: la selezione

La selezione del concorso Notarile è formata da 6 prove d’esame: 3 prove scritte e 3 prove orali.

Le prove scritte si basano su tre diverse prove teorico – pratiche, riguardanti:

un atto di ultima volontà;

due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

In ogni tema è richiesta sia la compilazione dell’atto sia l’analisi dei principi giuridici connessi all’istituto trattato.

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati ritenuti idonei dalla commissione, ossia coloro che avranno raggiunto almeno 35 punti in ciascuna delle tre prove scritte.

Le prove orali riguardano tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;

disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

L’esame orale si intende superato se i concorrenti avranno riportato almeno 35 punti in ciascun gruppo di materie.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno totalizzato almeno 210 punti su 300 tra prove scritte e orali.

Concorso Notarile: domanda di partecipazione

Entro il 30 gennaio 2026 bisognerà mandare la domanda di partecipazione al concorso notarile, solo mediante un form online fornito dal sito del Ministero della giustizia. Ricordiamo che per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS. Per completare la domanda, i candidati devono versare online €117,13 in un’unica soluzione; solo dopo il pagamento e l’acquisizione automatica della ricevuta sarà possibile inviare la domanda.

Dopo l’invio della domanda, il candidato deve verificare che lo stato della domanda sia in stato ”inviata” e che sia presente la ricevuta di acquisizione.