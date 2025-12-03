Bonus single 2025: Per chi vive da solo, senza figli né coniuge, il 2025 offre una serie di bonus e agevolazioni dedicate ai single, che spaziano dalla casa alle utenze domestiche, passando per sostegni economici legati al lavoro e alla ristrutturazione. Gran parte di questi incentivi richiede un ISEE al di sotto di determinate soglie, garantendo così un supporto mirato alle fasce di reddito più basse.

Bonus mutuo prima casa under 36

Uno dei principali vantaggi per i single riguarda l’acquisto della prima casa. Il bonus mutuo prima casa 2025 è destinato a chi non ha ancora compiuto 36 anni nell’anno di stipula del rogito notarile e possiede un ISEE non superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto di immobili che non rientrino nelle categorie A1, A8 e A9, e fino al 31 dicembre 2027 consente di accedere al Fondo di Garanzia mutui prima casa, con copertura pubblica del 50% (in alcuni casi fino all’80%).

Bonus ristrutturazione prima casa

I single possono anche beneficiare del bonus ristrutturazione 2025, che consente detrazioni fiscali del 50% per la prima casa e del 36% per gli altri immobili, fino a un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Questa misura rappresenta un incentivo importante per chi desidera migliorare l’abitazione senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.

Bonus bollette: 200 euro di contributo straordinario

Tra le agevolazioni più recenti rientra il bonus bollette 2025, che prevede un contributo straordinario di 200 euro per single e nuclei senza figli con ISEE fino a 25.000 euro. Lo sconto riguarda luce, gas e acqua ed è accreditato automaticamente in bolletta, senza necessità di presentare domanda.

Per nuclei fino a tre figli a carico, la soglia ISEE è di 9.530 euro, mentre sale a 20.000 euro per nuclei con quattro figli. Il bonus mira a ridurre il peso delle utenze domestiche, particolarmente gravoso per chi vive da solo e non può ripartire le spese con altri componenti del nucleo familiare.