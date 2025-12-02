Concorso INPS INAIL: ultimissimi giorni per poter inviare domanda al concorso per Ispettori di vigilanza INPS e INAIL 2025. Nello specifico si tratta in un concorso pubblico congiunto per la copertura a tempo indeterminato di 448 posti di lavoro, nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. I nuovi ispettori saranno assunti nelle diversi sedi in tutta Italia, riportate dal bando. Si ricorda che questa nuova opportunità di lavoro sarà rivolta a tutti laureati, anche con laurea triennale. Le domande dovranno essere inviate entro il 10 dicembre 2025. Di seguito tutti i dettagli.

Concorso INPS INAIL, i posti a disposizione

Il bando è rivolto all’assunzione di 448 spettori di vigilanza, da inquadrare nell’Area dei funzionari, così ripartititi:

n. 355 nei ruoli del personale dell’INPS ( Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); n. 93 nei ruoli del personale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Di seguito i posti disponibili per impiegati INPS:

Abruzzo – 8 posti;

Basilicata – 17 posti;

Emilia Romagna – 44 posti;

Friuli Venezia Giulia – 12 posti;

Lazio – 19 posti;

Lombardia – 42 posti;

Marche – 4 posti;

Molise – 3 posti;

Piemonte – 40 posti;

Puglia – 25 posti;

Sardegna – 23 posti;

Sicilia – 16 posti;

Toscana – 28 posti;

Trentino Alto Adige – 20 posti;

Umbria – 7 posti;

Veneto – 47 posti.

Per il settore INAIL i posti saranno così distribuiti:

D.R. Piemonte – 5 posti;

Sede Reg. Aosta – 1 posto;

D.R. Lombardia – 13 posti;

D.P. Trento – 1 posto;

D.R. Veneto – 9 posti;

D.R. Liguria – 3 posti;

D.R. Emilia Romagna – 7 posti;

D.R. Toscana – 6 posti;

D.R. Umbria – 1 posto;

D.R. Marche – 1 posto;

D.R. Lazio – 12 posti;

D.R. Abruzzo – 3 posti;

D.R. Molise – 2 posti;

D.R. Campania – 8 posti;

D.R. Puglia – 7 posti;

D.R. Basilicata – 2 posti;

D.R. Calabria – 5 posti;

D.R. Sicilia – 3 posti;

D.R. Sardegna – 4 posti.

Per le laure richieste di rimanda alla lettura del bando ufficiale.

Concorso INPS INAIL, le riserve posti

Per questo nuovo e tanto atteso concorso saranno previste le seguenti riserve di posti:

il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando;

è riservato delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando; il 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sulla riserva per Servizio Civile nei concorsi pubblici.

Concorso INPS INAIL, le prove sa superare

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli e l’esecuzione di due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. La Commissione esaminatrice avrà a disposizione un totale di 70 punti, che saranno suddivisi: