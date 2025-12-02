Concorso INPS INAIL: ultimissimi giorni per poter inviare domanda al concorso per Ispettori di vigilanza INPS e INAIL 2025. Nello specifico si tratta in un concorso pubblico congiunto per la copertura a tempo indeterminato di 448 posti di lavoro, nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. I nuovi ispettori saranno assunti nelle diversi sedi in tutta Italia, riportate dal bando. Si ricorda che questa nuova opportunità di lavoro sarà rivolta a tutti laureati, anche con laurea triennale. Le domande dovranno essere inviate entro il 10 dicembre 2025. Di seguito tutti i dettagli.
Concorso INPS INAIL, i posti a disposizione
Il bando è rivolto all’assunzione di 448 spettori di vigilanza, da inquadrare nell’Area dei funzionari, così ripartititi:
- n. 355 nei ruoli del personale dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
- n. 93 nei ruoli del personale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Di seguito i posti disponibili per impiegati INPS:
- Abruzzo – 8 posti;
- Basilicata – 17 posti;
- Emilia Romagna – 44 posti;
- Friuli Venezia Giulia – 12 posti;
- Lazio – 19 posti;
- Lombardia – 42 posti;
- Marche – 4 posti;
- Molise – 3 posti;
- Piemonte – 40 posti;
- Puglia – 25 posti;
- Sardegna – 23 posti;
- Sicilia – 16 posti;
- Toscana – 28 posti;
- Trentino Alto Adige – 20 posti;
- Umbria – 7 posti;
- Veneto – 47 posti.
Per il settore INAIL i posti saranno così distribuiti:
- D.R. Piemonte – 5 posti;
- Sede Reg. Aosta – 1 posto;
- D.R. Lombardia – 13 posti;
- D.P. Trento – 1 posto;
- D.R. Veneto – 9 posti;
- D.R. Liguria – 3 posti;
- D.R. Emilia Romagna – 7 posti;
- D.R. Toscana – 6 posti;
- D.R. Umbria – 1 posto;
- D.R. Marche – 1 posto;
- D.R. Lazio – 12 posti;
- D.R. Abruzzo – 3 posti;
- D.R. Molise – 2 posti;
- D.R. Campania – 8 posti;
- D.R. Puglia – 7 posti;
- D.R. Basilicata – 2 posti;
- D.R. Calabria – 5 posti;
- D.R. Sicilia – 3 posti;
- D.R. Sardegna – 4 posti.
Per le laure richieste di rimanda alla lettura del bando ufficiale.
Concorso INPS INAIL, le riserve posti
Per questo nuovo e tanto atteso concorso saranno previste le seguenti riserve di posti:
- il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando;
- il 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sulla riserva per Servizio Civile nei concorsi pubblici.
Concorso INPS INAIL, le prove sa superare
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli e l’esecuzione di due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. La Commissione esaminatrice avrà a disposizione un totale di 70 punti, che saranno suddivisi:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 10 punti per i titoli.