La collaborazione avrà una durata di 24 mesi e l’attività sarà svolta prevalentemente presso la Sede Propria .

Si prevede il possesso di una laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 22/S) o titolo equipollente ex lege . L’incarico è rivolto a candidati con esperienza lavorativa superiore ai 10 anni , in particolare nel settore della semplificazione amministrativa e nella regolazione delle nuove tecnologie.

Il Codice 0407/2025 riguarda una risorsa da impiegare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “P.A.R.I. Plus, Pubblica Amministrazione Risorse per l’Inclusione”, realizzato con il FSE e il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027. L’incarico si colloca in particolare nelle Linee 1 e 2 del progetto, dedicate rispettivamente al rafforzamento e all’implementazione della piattaforma e-learning e alle azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione.

Il profilo richiesto prevede il possesso di una laurea specialistica e un’esperienza lavorativa compresa tra 7 e 10 anni, maturata principalmente nella progettazione, implementazione o valutazione di programmi e progetti di inclusione sociale rivolti a persone e comunità Rom e Sinte.

La collaborazione avrà una durata di 30 mesi e l’attività sarà svolta prevalentemente presso la Sede Propria.