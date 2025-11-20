Esperti formez PA 2025: entro il 24 novembre 2025 sarà possibile presentare la domanda di ammissione per le selezioni Formez PA per il reclutamento di esperti.
Si potranno prendere in carico questi posti in vari sedi situate in Sicilia, nel Lazio e inoltre per alcuni bandi è prevista anche la possibilità di lavorare da remoto in smart working.
Gli stipendi sono considerati fino a 112.000 euro per candidati con esperienza laureati.
Di seguito sono elencate tutte le informazioni per partecipare al bando.
Esperti Formez PA 2025: selezioni pubbliche per 4 esperti
Il Centro Servizi, assistenza, studi e formazione, Formez PA ha proposto le selezioni pubbliche per 4 esperti, con i quali creare un rapporto di lavoro tramite contratti di collaborazione.
Nello specifico si selezionano quindi i seguenti profili:
-
Il Codice 0409/2025 riguarda una risorsa da impiegare con contratto di collaborazione all’interno del Progetto “Crescere in Comune – Piano di azioni di rigenerazione amministrativa in favore degli Enti locali calabresi – Accordo Coesione FSC 2021/2027”.
Si prevede il possesso di una laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 22/S) o titolo equipollente ex lege. L’incarico è rivolto a candidati con esperienza lavorativa superiore ai 10 anni, in particolare nel settore della semplificazione amministrativa e nella regolazione delle nuove tecnologie.
La collaborazione avrà una durata di 24 mesi e l’attività sarà svolta prevalentemente presso la Sede Propria.
-
Il Codice 0407/2025 riguarda una risorsa da impiegare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “P.A.R.I. Plus, Pubblica Amministrazione Risorse per l’Inclusione”, realizzato con il FSE e il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027. L’incarico si colloca in particolare nelle Linee 1 e 2 del progetto, dedicate rispettivamente al rafforzamento e all’implementazione della piattaforma e-learning e alle azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione.
Il profilo richiesto prevede il possesso di una laurea specialistica e un’esperienza lavorativa compresa tra 7 e 10 anni, maturata principalmente nella progettazione, implementazione o valutazione di programmi e progetti di inclusione sociale rivolti a persone e comunità Rom e Sinte.
La collaborazione avrà una durata di 30 mesi e l’attività sarà svolta prevalentemente presso la Sede Propria.
-
Il Codice 0405/2025 riguarda una risorsa da impiegare con contratto di collaborazione nell’ambito del Progetto “ValPerf, Supporto specialistico al Ministero della Salute per la valutazione delle performance e dell’equità del SSN”.
Il profilo richiesto prevede il possesso di una laurea specialistica e un’esperienza lavorativa compresa tra 7 e 10 anni, maturata principalmente nella valutazione delle performance in ambito sanitario, nell’organizzazione dei servizi sanitari e nella gestione dei flussi informativi sanitari.
La collaborazione avrà una durata di 24 mesi e l’attività sarà svolta presso il Ministero della Salute a Roma.