Concorsi pubblici 2025: L’INFN, ovvero l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha introdotto un concorso per tecnologi III livello in molte regioni in Italia.
Bisognerà mandare la domanda entro il 17 dicembre 2025.
Il concorso prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di 45 candidati.
Di seguito elencati troverete tutte le informazioni da sapere per partecipare al bando.
Concorsi pubblici 2025: posti richiesti
L’INFN ha promosso un concorso per l’assunzione di tecnologi in tutta Italia, in particolare la suddivisione dei 45 posti di lavoro avviene nel seguente modo:
- n. 1 posto a Bari;
- n. 5 posti a Bologna;
- n. 1 posto a Cagliari;
- n. 4 posti a Catania;
- n. 3 posti a Genova;
- n. 4 posti a Frascati;
- n. 2 posti presso i Laboratori Nazionali Gran Sasso (provincia di l’Aquila);
- n. 3 posti a Legnaro (provincia di Padova);
- n. 4 posti a Milano;
- n. 4 posti a Napoli;
- n. 2 posti a Padova;
- n. 2 posti a Perugia;
- n. 3 posti a Pisa;
- n. 4 posti a Roma;
- n. 3 posti a Torino.
Concorsi pubblici 2025: quali sono i requisiti
Per poter prendere parte al concorso pubblico introdotto dall’INFN, bisognerà possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea.
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non essere dipendenti dell’INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo al posto a concorso;
- Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento;
- titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando;
- pregressa esperienza di almeno 12 mesi.
Concorsi pubblici 2025: la selezione
I candidati vengono selezionati sulla base di due fasi:
- valutazione dei titoli
- svolgimento di una prova scritta e una prova orale.
Le prove mireranno all’accertamento delle competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo a concorso.
Durante la prova orale sarà verificata la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici più diffusi.
Concorsi pubblici 2025: presentare la domanda di partecipazione
Entro il 17 dicembre 2025 bisognerà mandare la domanda di partecipazione al concorso indetto dall’INFN, in modalità telematica.
Utile possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.