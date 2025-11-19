Il Centro Fieristico “Le Ciminiere”, colpito da un incendio l’11 novembre scorso, che ne ha danneggiato una parte importante, il Cutiliscio, è oggetto di particolare attenzione in questi giorni all’Ars. L’ obiettivo è correre ai ripari in tempi rapidi ed è già stata presentata una proposta per la ricostruzione. Il Movimento 5 Stelle ha emesso un emendamento, a firma delle deputate Jose Marano e Lidia Adorno, per un contributo di 10 milioni di euro per la Città metropolitana di Catania, da destinare alla ricostruzione del centro, uno dei fiori all’occhiello del capoluogo etneo, location che ospita importanti eventi di interesse culturale e turistico, come l’imminente Christmas Town dal 6 dicembre o Etna Comics.

“È doveroso per la politica — dichiarano le deputate del M5s — fare qualcosa di concreto per recuperare nel minor tempo possibile una struttura non solo importante per la convegnistica, ma anche altamente simbolica per la città di Catania. Il centro fieristico catanese, che ha ospitato nel corso della sua storia eventi di rilevanza nazionale e internazionale, creando un importante indotto economico per la città, rappresenta un polo di riferimento irrinunciabile per eventi e congressi non solo per Catania, ma per tutta l’Isola”.

Sul tema si è anche espresso il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso della riunione straordinaria convocata sul argomento: “Abbiamo il dovere di capire, in un bilancio non ancora strutturato, dove potere attingere. Ricordo che il governo Meloni ha dato alla Regione Siciliana quasi 7 miliardi di euro da programmare per varie finalità: chissà che tra le pieghe di questa importante risorsa non possano emergere le somme necessarie per ridare dignità a Le Ciminiere, che sono diventate il simbolo della rinascita di questa città”.