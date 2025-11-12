Bonus nido 2025: più servizi per semplificare la vita delle famiglie. L’INPS ha aggiornato l’app INPS Mobile, rendendo più semplice la gestione del Bonus nido 2025. Ora i genitori e tutori possono consultare direttamente sullo smartphone i pagamenti mensili e le eventuali contestazioni, senza dover accedere a procedure complesse o uffici fisici.

Questa novità rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici, facilitando l’accesso a un sostegno fondamentale per molte famiglie italiane con figli in età prescolare.

Nuove funzionalità con l’app INPS Mobile

Secondo il messaggio INPS n. 3336 dell’6 novembre 2025, l’app è stata integrata con una nuova funzionalità dedicata ai pagamenti e alle contestazioni del Bonus nido. I genitori possono ora verificare lo stato delle proprie richieste, che può essere:

In attesa di documentazione,

Protocollata,

In lavorazione,

Accolta.

La nuova card dedicata al Bonus nido

L’aggiornamento prevede anche l’inserimento di una card specifica del servizio Bonus nido, visibile direttamente nella home dell’app. Grazie a questa funzione, gli utenti possono:

Accedere rapidamente alla sezione dedicata,

Allegare documenti necessari per ricevere il pagamento,

Tenere traccia di tutte le informazioni relative alla propria domanda.

Questa novità migliora l’esperienza digitale delle famiglie, rendendo il processo più trasparente e veloce.

Perché il Bonus nido è importante

Il Bonus nido rappresenta un sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane che devono affrontare le spese di asilo nido e servizi per la prima infanzia, una misura fondamentale. Questa agevolazione economica mira a ridurre il peso delle rette degli asili nido e dei servizi di assistenza domiciliare per bambini con patologie gravi. La conferma del bonus anche per il 2025 testimonia l’impegno del Governo nel garantire un sostegno concreto ai nuclei familiari, favorendo la conciliazione tra lavoro e vita privata e incentivando la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia.

L’accesso semplice e immediato tramite l’app INPS Mobile permette di ridurre stress e incertezze, garantendo che i genitori possano concentrarsi sui bisogni dei propri figli.

Come accedere al servizio

Per utilizzare la nuova funzionalità, è necessario:

Scaricare o aggiornare l’app INPS Mobile sul proprio smartphone, Autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS, Selezionare la card dedicata al Bonus nido, Consultare pagamenti, contestazioni o allegare documenti mancanti.

In pochi passaggi, il genitore può seguire l’intero percorso della domanda senza perdere tempo.

Il nuovo aggiornamento dell’app INPS Mobile rende il Bonus nido 2025 più accessibile e trasparente per tutte le famiglie. Se hai presentato la domanda e vuoi assicurarti che tutto sia in ordine, non perdere tempo: apri l’app, verifica i tuoi pagamenti e invia eventuali documenti mancanti.