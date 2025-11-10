Concorso Avvocatura di Stato: e stato indetto il concorso per l’avvocatura di Stato finalizzata la copertura di 133 posti lavoro. Nello specifico si parla di 32 posti nell’area dei funzionari e 101 in quella degli assistenti. Tutte le nuove figure lavorative verranno assunte a tempo indeterminato. Si ricorda che la selezione pubblica è aperta ai diplomati, per il profilo di Assistente (vale qualsiasi diploma di maturità), e ai laureati, per il profilo di Funzionario (anche con laurea triennale).

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 novembre 2025.

Concorso Avvocatura di Stato, i posti disponibili

I posti disponibili saranno ripartiti nel seguente modo:

n. 55 posti per assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello Stato, con competenze amministrative, giuridiche e contabili. In questo caso sarà previsto un posto nella nostra città di Catania .

appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello Stato, con competenze amministrative, giuridiche e contabili. In questo caso sarà previsto un posto nella nostra città di . n. 46 assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativo, giuridico, economici da inquadrare nei ruoli del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (TAR), con competenze nei servizi economico finanziari e contabili. In questo caso sarà prevista una sede di lavoro di Palermo ;

appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativo, giuridico, economici da inquadrare nei ruoli del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (TAR), con competenze nei servizi economico finanziari e contabili. In questo caso sarà prevista una sede ; n. 19 per funzionari appartenente alla famiglia professionale di ambito amministrativo, giuridico, economico da inquadrare nei ruoli di Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (TAR), con competenze amministrative, giuridiche ed economiche;

appartenente alla famiglia professionale di ambito amministrativo, giuridico, economico da inquadrare nei ruoli di Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (TAR), con competenze amministrative, giuridiche ed economiche; n. 10 funzionari appartenente alla famiglia professionale dei funzionari amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello Stato;

appartenente alla famiglia professionale dei funzionari amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello Stato; n. 3 di funzionari appartenenti alla famiglia professionale di ambito informatico statistico da inquadrare nei ruoli del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (TAR).

Concorso Avvocatura di Stato, i requisiti specifici

per il profilo di assistenti sarà richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale o paritario.

Per funzionari amministrativi sarà richiesta, una laurea triennale:

Scienze dei servizi giuridici (L-14),

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16),

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18),

Scienze economiche (L-33),

Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).

Una laurea magistrale in:

Giurisprudenza (LMG/01),

Relazioni internazionali (LM-52),

Scienze dell’economia (LM-56),

Scienze della politica (LM-62),

Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63),

Scienze economico-aziendali (LM-77).

Per la figura di funzionari informatici e statistici, sarà richiesta una laurea triennale in:

Ingegneria dell’informazione (L-8),

Ingegneria industriale (L-9),

Scienze e tecnologie fisiche (L-30),

Scienze e tecnologie informatiche (L-31),

Scienze matematiche (L-35),

Statistica (L-41).

Laurea magistrale in:

Fisica (LM-17),

Informatica (LM-18),

Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27),

Ingegneria elettronica (LM-29),

Ingegneria gestionale (LM-31),

Ingegneria informatica (LM-32),

Matematica (LM-40),

Metodologie informatiche per discipline umanistiche (LM-43),

Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44),

Sicurezza informatica (LM-66),

Scienze statistiche (LM-82),

Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),

Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91),

Data science (LM-data).

Concorso Avvocatura di Stato, come inviare domanda

La domanda di partecipazione al Concorso dell’Avvocatura di Stato, del Consiglio di Stato e dei TAR 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il Portale inPA, entro il 14 novembre 2025. È fondamentale che il candidato possieda un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per poter partecipare. Inoltre, per completare la candidatura, è necessario effettuare il versamento della quota di partecipazione di 10,00 euro.