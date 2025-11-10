Assunzioni Decathlon: Decathlon, una delle principali aziende di articoli sportivi, sta cercando nuove risorse da inserire nei suoi team in Italia. Con i suoi oltre 140 negozi sparsi su tutti i territorio nazionale, l’azienda offrirà ai nuovi laboratori concrete opportunità di crescita professionale in un ambiente dove lo sport, la passione e lo spirito di squadra sono al centro di ogni attività quotidiana. Di seguito tutte le offerte lavorative e quelle relative al territorio di Catania.

Assunzioni Decathlon, magazzinieri e addetti alla logistica

Decathlon è attualmente alla ricerca di nuovi magazzinieri e addetti alla logistica. Le risorse selezionate avranno il compito di garantire un approvvigionamento efficiente e di qualità dei prodotti, partecipando attivamente alle attività logistiche come il carico e lo scarico della merce, la movimentazione e il controllo quantitativo. A tutto questo si aggiunge la gestione di servizi legati all’economia circolare, come il noleggio, l’usato e le riparazioni.

I contratti offerti saranno a tempo determinato part-time, con un impegno settimanale di 24-30 ore per una durata di circa due mesi, con possibilità di proroga. Tra le sedi di lavoro vi sono quella di Basiano, Maddaloni, Cà Bianca.

Assunzioni Decathlon, Workshop Technician

Decathlon sta attualmente cercando nuovi tecnici di laboratorio. Le figure selezionate si occuperanno di assistenza tecnica su biciclette, accoglienza clienti, esecuzione di riparazioni di base, gestione del servizio noleggio e stampa, tra cui file grafici e plotter. In questo caso sarà richiesta una competenza tecnica nella manutenzione di biciclette, ottime capacità comunicative, precisione e soprattutto predisposizione al lavoro di squadra. Il contratto di lavoro anche in questo caso sarà part-time, i nuovi lavoratori dovranno svolgere un turno dalle 19:40 quattro ore settimanali per due o tre mesi. Tra le sedi di lavoro si hanno: Basiano (Milano), Cà Bianca, Cremona, Firenze, Lissone, Milano (Cairoli), Roncadelle, Sambuceto, Seriate, Treviso.

Assunzioni Decathlon, le posizioni per Catania

Ricercano anche nuove figure di sales assistant. Le nuove figure assunte si occuperanno sia dell’accoglienza che dell’accompagnamento dei clienti all’acquisto. A questo si aggiunge la gestione degli stock, disposizione del layout e del merchandising e promozione delle attività legate alla sostenibilità. Anche in questo caso verrà offerto un contratto part-time di 20 ore settimanali a tempo indeterminato di un mese con possibilità di proroga e inserimento successivo. Tra le diverse sedi di lavoro figura anche quella di Catania!