Palermo subito dopo Catania

Subito dopo Catania si colloca Palermo, che occupa il 24° posto nella classifica nazionale. Nel capoluogo siciliano si contano 3.936 denunce ogni 100 mila abitanti, per un totale di 47.013 reati denunciati nel 2024.

Ecco alcuni dei dati più significativi:

15° posto per furti complessivi (22.845 denunce)

per furti complessivi (22.845 denunce) 4° posto per furti d’auto (7.387 denunce)

per furti d’auto (7.387 denunce) 13° posto per furti con strappo (298 denunce)

per furti con strappo (298 denunce) 16° posto per omicidi volontari (11 denunce)

per omicidi volontari (11 denunce) 17° posto per rapine (547)

per rapine (547) 27° posto per stupefacenti

per stupefacenti 38° posto per spaccio (418) e per sfruttamento della prostituzione (27)

per spaccio (418) e per sfruttamento della prostituzione (27) 36° posto per tentati omicidi (27)

per tentati omicidi (27) 52° posto per incendi (74)

per incendi (74) 60° posto per estorsioni

per estorsioni 65° posto per violenze sessuali (112)

per violenze sessuali (112) 77° posto per danneggiamenti (3.732 denunce)

per danneggiamenti (3.732 denunce) 92° posto per lesioni dolose (1.005 denunce)

Le altre province siciliane

Dietro Catania e Palermo, la classifica regionale prosegue con:

Siracusa al 27° posto

al 27° posto Trapani al 63°

al 63° Caltanissetta al 69°

al 69° Ragusa al 77°

al 77° Messina al 92°

al 92° Agrigento al 97°

Chiude la lista Enna, che si posiziona al 103° posto nazionale: una delle sette province più sicure d’Italia.

Enna, la più sicura della Sicilia

Con 2.309 denunce ogni 100 mila abitanti e un totale di 3.520 reati denunciati nel 2024, Enna risulta la provincia siciliana più sicura. Tuttavia, non mancano alcune criticità: la provincia è al 7° posto per usura e al 17° per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile.

L’Indice della criminalità 2025 mostra una Sicilia a due velocità: da un lato le grandi aree metropolitane come Catania e Palermo, dove il numero di reati resta alto, e dall’altro le province più piccole e interne, come Enna e Ragusa, dove il livello di sicurezza è nettamente superiore.

Il dato complessivo conferma che, pur con segnali positivi in alcune aree, la sicurezza resta una delle principali sfide sociali ed economiche per la Sicilia.