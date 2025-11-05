Viaggi aerei, nuove regole UE: Il Parlamento europeo ha approvato le nuove linee guida sui diritti dei passeggeri aerei nell’Unione Europea. La Commissione Trasporti e Turismo ha votato a favore delle modifiche con 34 sì e due astensioni, avviando così l’iter che porterà al confronto con il Consiglio entro gennaio 2026. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei viaggiatori, garantendo trasparenza, assistenza e compensazioni più rapide in caso di disservizi, cancellazioni o ritardi.

Ritardi e cancellazioni: rimborsi più semplici e veloci

Una delle principali novità riguarda il diritto al risarcimento per ritardo o cancellazione del volo.

I passeggeri potranno chiedere il rimborso dopo tre ore di ritardo, indipendentemente dalla distanza percorsa. Gli importi varieranno da 300 a 600 euro, in base alla lunghezza della tratta.

Le compagnie dovranno inviare entro 48 ore un modulo precompilato o un link per la richiesta di rimborso, e i passeggeri avranno fino a un anno di tempo per presentare la domanda.

Sono previste alcune eccezioni, come eventi di forza maggiore – calamità naturali, guerre o condizioni meteorologiche estreme – che escludono la responsabilità delle compagnie aeree.

Viaggi aerei, nuove regole UE: Bagaglio a mano gratuito e fine dei costi nascosti

Le nuove linee guida intervengono anche sui costi accessori che negli ultimi anni hanno pesato sui viaggiatori. Le compagnie saranno obbligate a consentire un bagaglio a mano gratuito con dimensioni massime di 100 cm totali (somma di lunghezza, larghezza e altezza) e peso non superiore a 7 kg. Stop anche ai supplementi per il check-in online o in aeroporto, nonché ai costi per correggere errori nei nomi dei passeggeri.

Viaggi aerei, nuove regole UE: Più diritti per famiglie e minori

Un’altra misura importante riguarda le famiglie con bambini. Le compagnie dovranno garantire che i minori sotto i 14 anni possano viaggiare accanto all’adulto accompagnatore senza costi aggiuntivi. Inoltre, i passeggeri potranno scegliere liberamente se ricevere la carta d’imbarco in formato digitale o cartaceo, per una maggiore libertà di scelta.

Verso un trasporto aereo più equo e trasparente

Le proposte si allineano alle sentenze della Corte di Giustizia europea, che negli ultimi anni ha più volte ribadito il principio del diritto alla trasparenza e all’equità nei servizi aerei.

L’UE punta ora a uniformare le regole in tutti gli Stati membri, mettendo fine a politiche commerciali poco chiare e rafforzando la fiducia dei viaggiatori.