Aeroporto Catania: oltre 11 milioni di utile nel 2019

Il bilancio 2019 è stato attestato dalla Sac Spa con utile di esercizio di 11,387 milioni di euro. Dati incoraggianti che permetteranno di fronteggiare al meglio i danni causati dal dovuto lockdown.

L’assemblea dei soci di Sac Spa, società che gestisce i servizi dell’aeroporto di Catania, ha approvato il bilancio 2019, che si è chiuso con un utile di esercizio di 11,387 milioni di euro al netto delle imposte.

L’Ebitda, ossia il margine operativo lordo, si attesta a 30,165 milioni di euro, in crescita del 15%. Il valore della produzione è di 88,966 milioni di euro (+13%). Nel corso del 2019, Sac Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 7,102 milioni di euro. Nel triennio 2017-2019 lo stesso dato è stato di 23.294.710 milioni di euro.

Aeroporto Catania: la soddisfazione SAC

“L’esercizio 2019 si è chiuso con numeri ottimi – commenta l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi – che, sommati a quelli del biennio precedente, hanno generato una liquidità tale da consentirci di affrontare il drammatico anno in corso con una consistente riserva, che ci permetterà di contenere i danni causati dall’emergenza sanitaria mondiale. Sottolineo la sensibilità dei soci Sac che ringrazio, perché, condividendo il progetto industriale di questa governance, hanno destinato gli utili a riserva, piuttosto che richiederne la distribuzione”.

Aeroporto Catania: le novità per viaggiare

Ma queste non sono le sole novità relative ai servizi di aviazione, infatti da oggi cambiano le regole per chi dovrà viaggiare in aereo: sarà vietato portare il bagaglio a mano a bordo “al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile”, si legge in uno degli allegati tecnici del Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al fine di evitare, dunque, problematiche relative al contagio, tutti i bagagli andrebbero in stiva, ad eccezione di borse e zaini, agevolmente collocabili sotto al sedile di fronte. Si attendono in merito ulteriori precisazioni, dal momento che il test del Dpcm non presenta alcune vie risolutive nel caso in cui lo spazio in stiva si esaurisse o sulle dimensioni massime del bagaglio a mano.

Dallo scorso 15 giugno, inoltre, è indispensabile recare con sé l’autocertificazione in caso di spostamenti aerei: il documento, una volta scaricato e stampato, dovrà essere compilato specificando il proprio stato di salute e l’assenza di sintomatologia tipica del virus. Dovrà consegnarsi in aeroporto, durante le operazioni attuate per l’imbarco dei bagagli.