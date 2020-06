Catania e Acireale: in arrivo 48 milioni per digitalizzazione e sviluppo sostenibile

Finanziamenti europei distribuiti dalla Regione a Catania e Acireale. Tra i progetti più ambizioni lo sviluppo sostenibile: oltre 36 milioni per ridurre i consumi e potenziare i mezzi pubblici.

Sono stati stanziati 48 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo per le città di Catania e Acireale. Si tratta di finanziamenti europei, direttamente provenienti dall’Agenda Urbana, distribuiti dalla Regione nelle aree di Palermo Bagheria, Sicilia Occidentale, Ragusa-Modica, Siracusa e Messina, Catania e Acireale.

Con 4,5 milioni sarà finanziata l’Agenda digitale e i progetti che prevedono soluzioni tecnologiche per l’archiviazione dei dati, l’innovazione e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Particolare attenzione rivolta anche allo sviluppo sostenibile: con 36,7 milioni si provvederà a ridurre i consumi per l’illuminazione stradale e gli edifici pubblici, oltre a potenziare i mezzi pubblici e le piste ciclabili.

Per Ambiente, Cultura e Turismo previsto un milione di euro da utilizzare per progetti mirati alla fruizione del patrimonio culturale siciliano nelle aree di rilevanza strategica. Infine 5,9 milioni di euro verranno utilizzati nel settore sociale: servizi per la prima infanzia, ai minori e agli anziani e al recupero di unità abitative: “L’attenzione del governo della Regione – commenta il presidente Nello Musumeci – si rivolge a tutti i territori con politiche mirate alla modernizzazione e allo sviluppo. Abbiamo impegnato importanti risorse in aree strategiche, privilegiando la valorizzazione del territorio, la tutela dell’ambiente e la solidarietà sociale”.