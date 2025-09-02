La compagnia aerea Ryanair, sotto la guida dell’eclettico Michael O’Leary, ha annunciato che a partire da novembre sarà introdotto un incentivo economico per il personale di terra che segnalerà i passeggeri con bagagli a mano oltre le dimensioni consentite. L’obiettivo della nuova misura è quello di ridurre le infrazioni e garantire una maggiore osservanza delle regole. Questo cambiamento arriva dopo l’ulteriore riduzione delle dimensioni del bagaglio a mano gratuito ammesso in cabina.

Le nuove regole e il bonus dipendenti

Il nuovo incentivo previsto da Ryanair prevede un bonus di 2,5 euro per ogni bagaglio a mano che risulti fuori misura, in aumento rispetto agli attuali 1,5 euro. Inoltre, è stato eliminato il limite massimo mensile di 80 euro che finora era previsto per questi premi. L’amministratore delegato Michael O’Leary, in un’intervista al The Guardian, ha dichiarato con toni decisi che l’intento è quello di spronare il personale a fermare chi tenta di “fregare il sistema”, rafforzando così i controlli sui bagagli non conformi.

L’azienda sostiene però che la stragrande maggioranza dei passeggeri rispetta le regole: meno dello 0,1 % incappa nella penale, pari comunque a circa 200 mila persone all’anno.

Le misure del bagaglio a mano da rispettare

Inizialmente Ryanair consentiva ai passeggeri di portare gratuitamente a bordo un piccolo bagaglio a mano delle dimensioni massime di 40×30×25 cm, con un peso fino a 10 kg, purché possa essere riposto sotto il sedile. Se le dimensioni vengono superate, si rischia una sanzione fino a 70 euro al gate e il bagaglio viene imbarcato in stiva.

A luglio, la compagnia ha leggermente ampliato le misure consentite (da 40×25×20 cm a 40×30×20 cm), adeguandosi alle raccomandazioni europee che puntano a garantire almeno due articoli personali gratuiti a bordo. Tuttavia, molti passeggeri continuano a segnalare che il prezzo inizialmente vantaggioso del biglietto cresce notevolmente una volta aggiunti i costi per bagagli e altri extra.