A partire da mercoledì 5 novembre, l’Azienda municipale trasporti e sosta (Amts) attiverà la nuova linea circolare 601L, che collegherà il parcheggio Nesima a piazza Palestro.

Si tratta di un servizio pensato per migliorare la mobilità urbana e favorire l’interconnessione tra i principali nodi della città, offrendo un collegamento diretto tra quartieri densamente abitati e aree strategiche.

Il percorso della nuova linea

La nuova circolare 601L partirà dal parcheggio Nesima, proseguendo lungo via Amari, via Florio, viale Bolano, viale Fontana, via Palermo, piazza Marconi, viale Mario Rapisardi, piazza Eroi d’Ungheria, corso Indipendenza, via Giuseppe Di Gregorio, via Giuseppe Sessa, viale Cristoforo Fioravante, corso Indipendenza, piazza Risorgimento, via Aurora, via Giuseppe Missori, piazza Palestro.

Il percorso di ritorno seguirà le vie via Palermo, viale Fontana, via Nobili, via San Pio X, via Miceli, via Florio, via Amari, fino a rientrare al parcheggio Nesima.

Orari e potenziamento del servizio

La linea 601L sarà operativa nei giorni feriali, con prima corsa alle 6.00 e ultima partenza alle 21.40 dal parcheggio Nesima.

Contestualmente all’introduzione della nuova linea, Amts ha comunicato anche il potenziamento delle linee 433, 439, 504R, 602, 632, 744, 929 e 940, insieme all’adozione del nuovo orario feriale invernale, studiato per rendere più efficiente e regolare il servizio di trasporto pubblico urbano.