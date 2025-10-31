Adesso è ufficiale: Torre del Grifo Village torna a essere la casa del Catania. Dopo tre anni di incertezze e trattative, il complesso sportivo di Mascalucia rientra nelle mani del club rossazzurro guidato dal patron Rosario Pelligra, che si è aggiudicato la struttura con un’offerta di 5.500.000 euro.

La procedura competitiva si è conclusa oggi, 30 ottobre, alle ore 12:00, termine ultimo per la presentazione di eventuali offerte migliorative del 10% rispetto a quella dell’aggiudicatario. Nessuna nuova offerta è pervenuta, rendendo così definitiva l’assegnazione al Catania.

L’investimento del Catania

Il club ha avuto la meglio su Aurora Srl, dopo una serrata gara di rilanci partita da una base d’asta di 4 milioni di euro. Ora la società rossazzurra avrà 120 giorni di tempo dalla comunicazione ufficiale via PEC della curatela per completare il pagamento, detraendo la cauzione già versata.

Il ritorno di Torre del Grifo rappresenta molto più di un investimento immobiliare: è un segnale concreto della volontà del Catania di radicarsi nuovamente sul territorio e di costruire, passo dopo passo, un progetto sportivo solido e duraturo.

La storia del centro sportivo

Il centro sportivo, inaugurato nel 2011, è stato per anni il fiore all’occhiello del calcio etneo, un punto di riferimento non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile e per la comunità sportiva locale. Dopo la crisi societaria e il fallimento del vecchio Catania Calcio, la struttura era finita sotto la gestione della curatela fallimentare, restando chiusa e in attesa di una nuova proprietà.

Con l’aggiudicazione da parte del club rossazzurro, Torre del Grifo potrà tornare a vivere, restituendo ai tifosi un simbolo di appartenenza e di rinascita

“Il ritorno di Torre del Grifo al Catania – ha commentato il patron Pelligra in più occasioni – è fondamentale per dare stabilità al nostro progetto. È una base da cui ripartire per riportare il calcio catanese ai livelli che merita.”