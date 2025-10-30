Concorso Marina Militare VFI bando 2025: È stato pubblicato il bando di concorso Marina Militare VFI 2025, finalizzato al reclutamento di 2.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI). La selezione è aperta ai cittadini italiani in possesso almeno della licenza media, interessati a intraprendere una carriera militare nella Marina Militare o nel Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il bando rappresenta una delle più importanti opportunità di accesso alle Forze Armate italiane nel 2025, offrendo ai giovani la possibilità di formarsi e servire il Paese in diversi settori operativi, dai reparti navali alle specialità subacquee e aeronavali.

Concorso Marina Militare VFI bando 2025: Posti disponibili e settori di impiego

Il concorso Marina Militare VFI 2025 prevede la ripartizione dei 2.500 posti tra due principali corpi:

1.700 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), suddivisi nei settori “navale”, “anfibi”, “incursori”, “palombari”, “sommergibilisti” e “aeromobili”;

800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), con specialità che comprendono sommozzatori, soccorritori marittimi e personale della componente aeromobili.

Le procedure di reclutamento si articolano in due blocchi di domande e diversi incorporamenti, con scadenze fissate al 26 novembre 2025 per il primo blocco e al 30 luglio 2026 per il secondo.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare al bando Marina Militare VFI 2025 i cittadini italiani tra i 18 e i 24 anni, in possesso dei diritti civili e politici, idoneità psico-fisica e condotta incensurabile.

Per il settore “Componente aeromobili” è richiesto il diploma di scuola superiore, mentre per gli altri settori è sufficiente la licenza media.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. È consigliabile disporre di un indirizzo PEC per ricevere comunicazioni ufficiali.

Concorso Marina Militare VFI bando 2025: Fasi della selezione e incorporamento

Il processo selettivo comprende la valutazione dei titoli, accertamenti psico-fisici e attitudinali, e, per alcuni settori, prove di efficienza fisica.

Le selezioni si svolgeranno principalmente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, con eventuali ulteriori verifiche specifiche a seconda del settore d’impiego scelto.

Gli idonei saranno incorporati tra il 2026 e il 2027, in base alle graduatorie di merito e alle tempistiche previste dal bando.

Concorso Marina Militare VFI bando 2025: Scarica il bando ufficiale e resta aggiornato

Il bando Marina Militare VFI 2025 completo è disponibile sul portale concorsi online del Ministero della Difesa e sul sito ufficiale della Marina Militare.

I candidati possono inoltre unirsi al gruppo Telegram VFI per confrontarsi con altri partecipanti e ricevere aggiornamenti su convocazioni e fasi selettive