Concorso Aeronautica Militare: indetto il concorso dell’Aeronautica Militare per il reclutamento di 1050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) per il 2026. La procedura concorsuale prevede la selezione di 1000 volontari ordinari, destinati a diverse categorie che saranno assegnate direttamente dalla Forza Armata, e di 50 risorse per il settore d’impiego COMOS (STOS/Incursori), riservato a profili con specifiche competenze operative. Potranno partecipare alla selezione tutti i cittadini civili in possesso della licenza media, senza ulteriori requisiti particolari. La partecipazione è aperta quindi anche a chi non ha esperienze pregresse nelle Forze Armate, offrendo un’opportunità concreta di entrare a far parte dell’Aeronautica Militare. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il 21 novembre 2025, termine ultimo utile per candidarsi.
Concorso Aeronautica Militare, i posti disponibili
Per il 2026 è stato indetto un nuovo reclutamento nell’Aeronautica Militare di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui:
- n. 1000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;
- n. 50 risorse per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.
Anche per questa volta si prevedono due distinti blocchi di incorporamenti, saranno così suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di giugno 2026, per i primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;
- 2° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di settembre/ottobre 2026, per i successivi 475 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).
Concorso Aeronautica Militare, come si svolge la selezione
Di seguito l’iter completo di reclutamento:
- inoltro delle domande;
- valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;
- approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
- convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella citate graduatorie per l’espletamento delle fasi selettive.
Secondo quanto espresso dal bando vi sarà:
- convocazione dei primi 5.000 candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego “VFI ordinari” e dei primi 2.500 candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).
- invio dei candidati idonei al test di efficienza intellettiva presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale “VFI ordinari”;
- svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali;
- formazione delle graduatorie di merito per ciascuno dei settori d’impiego.
Concorso Aeronautica Militare, riserve posti
Si ricorda che il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie:
- diplomati presso le Scuole Militari;
- assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;
- assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;
- assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;
- assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;
- figli di militari deceduti in servizio.