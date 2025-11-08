Concorso Aeronautica Militare: indetto il concorso dell’Aeronautica Militare per il reclutamento di 1050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) per il 2026. La procedura concorsuale prevede la selezione di 1000 volontari ordinari, destinati a diverse categorie che saranno assegnate direttamente dalla Forza Armata, e di 50 risorse per il settore d’impiego COMOS (STOS/Incursori), riservato a profili con specifiche competenze operative. Potranno partecipare alla selezione tutti i cittadini civili in possesso della licenza media, senza ulteriori requisiti particolari. La partecipazione è aperta quindi anche a chi non ha esperienze pregresse nelle Forze Armate, offrendo un’opportunità concreta di entrare a far parte dell’Aeronautica Militare. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il 21 novembre 2025, termine ultimo utile per candidarsi.

Concorso Aeronautica Militare, i posti disponibili

Per il 2026 è stato indetto un nuovo reclutamento nell’Aeronautica Militare di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui:

n. 1000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;

per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata; n. 50 risorse per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Anche per questa volta si prevedono due distinti blocchi di incorporamenti, saranno così suddivisi:

1° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di giugno 2026, per i primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari”;

2° incorporamento, previsto indicativamente nel mese di settembre/ottobre 2026, per i successivi 475 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito “VFI ordinari” e 50 per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).

Concorso Aeronautica Militare, come si svolge la selezione

Di seguito l’iter completo di reclutamento:

inoltro delle domande;

valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella citate graduatorie per l’espletamento delle fasi selettive.

Secondo quanto espresso dal bando vi sarà:

convocazione dei primi 5.000 candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego “VFI ordinari” e dei primi 2.500 candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori).

invio dei candidati idonei al test di efficienza intellettiva presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale “VFI ordinari”;

svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali;

formazione delle graduatorie di merito per ciascuno dei settori d’impiego.

Concorso Aeronautica Militare, riserve posti

Si ricorda che il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie: