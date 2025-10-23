Eventi Catania: A Catania per il weekend del 24-25-26-30 ottobre 2025 si aprono le porte per uno

spettacolo all’insegna di viaggi tra cibo, cultura, arte e divertimento. Se sei di Catania e vuoi vivere dei giorni pieni di buon gusto, condivisione e arte, ecco gli appuntamenti per questo fine settimana.

OktoBeer Fest 2025: novità in arrivo

Dal 24 al 26 ottobre 2025, lo Spazio Avanzamento Lavori (SAL) di Via Indaco 23 darà spazio al Oktobeerfest di BeerCatania, celebrando il suo decimo anno di creatività, cultura, gusto e soprattutto l’amore per la cultura della birra artigianale, con il tipico marchio della nostra terra.

Per festeggiare il decimo anniversario, gli ospiti potranno gustare una selezione di oltre cento birre artigianali, italiane e straniere, insieme a piatti tipici del territorio rivisitati in stile moderno, in un’atmosfera che combina la tradizione dell’Oktoberfest con il calore mediterraneo. Il pubblico potrà usufruire anche di altre alternative come soft drink, bevande low alcol e kombucha artigianali, rappresentando una terra aperta alle differenti culture e linguaggi. BeerCatania Oktobeerfest si svolge in stretta collaborazione con Beer Sicilia Hub, la piattaforma professionale che riunisce birrifici, buyer, istituzioni e operatori del settore per tracciare le prospettive future della birra artigianale siciliana.

All’interno dello stesso spazio, Beer Sicilia Hub promuove un confronto attivo attraverso due giorni di incontri B2B, workshop tecnici, gli Stati Generali della Birra Artigianale Siciliana e la redazione del Position Paper 2026, un documento strategico che definisce standard e obiettivi condivisi per lo sviluppo di questo preciso settore.

Eventi Catania, Piazze del Gusto: esplosione di arte ed emozioni a Linguaglossa

Dalle ore 17 di domani, precisamente dal 24 al 26 ottobre a Piazza Matrice 5, avrà la quarta

edizione di Piazze del Gusto, una vera esplosione di arte. Tre giorni all’insegna di cooking show, mostre, tanta musica, escursioni e degustazioni, tutto al centro di Linguaglossa: permettendo ai visitatori di assaporare la cultura e la storia della tradizione.

Le produzioni di vino, olio extravergine d’oliva, nocciole e salsiccia rendono Linguaglossa un’eccellenza nell’enogastronomia regionale: le particolarità del versante nord dell’Etna donano ai prodotti un gusto riconoscibile e unico.

Aperitivo multilingue da Student Lab: un weekend tra spaventi e risate

A partire dalle 20.00 di giovedì 30 ottobre 2025, alla YESchool di Catania, in via Firenze 204, avrà

inizio l’aperitivo multilingue edizione ‘’Halloween’’. Un evento celebre tra gli studenti, stranieri o anche semplicemente per chi ha voglia di osare e curiosare! Un’occasione per trasformarsi in vere e proprie “creature linguistiche” e mettere alla prova inglese, spagnolo e tedesco in un’atmosfera tra mostri, risate e cocktail “stregati”.

Durante la serata sarà possibile confrontarsi con insegnanti e studenti della YESchool, gustare un

aperitivo “da brividi” e partecipare al Costume Contest. I premi in palio sono molto vantaggiosi: