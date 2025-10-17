La Sidra S.p.A. ha comunicato che nella giornata di martedì 21 ottobre 2025 verranno effettuati lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta. L’intervento, finalizzato al recupero e alla migliore distribuzione della risorsa idrica, comporterà la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua in alcune aree del comune per consentire le operazioni in sicurezza.
Vie interessate dalla sospensione
La sospensione totale del servizio idrico riguarderà in particolare:
via della Regione (da via Assisi a via Ravanusa), via Trovato, via Frosinone, via Spoleto, via Taranto, via degli Ulivi, via Ischia, via Sorrento e via Ravanusa.
Durante la fascia oraria dei lavori, i residenti di queste zone potrebbero trovarsi senza acqua per diverse ore, fino al completo ripristino della rete.
Bassa pressione nella zona est del comune
Oltre alla sospensione del servizio in alcune vie, disservizi limitati a bassa pressione potrebbero verificarsi nella zona est di San Giovanni La Punta.
Le aree interessate includono via Duca D’Aosta, via Montello, via Morgioni, via Merano, via Siracusa, via Donizetti, via V.E. Orlando, via Cilea, via Mascagni, via Montecatini, via Livorno, via Chianciano, via Gelatusi, via Peloritani, via Puglia, via Alicudi, via Quasimodo, via Catania, via Galileo Galilei e le traverse limitrofe.
Il servizio sarà ripristinato progressivamente nel corso del pomeriggio di martedì, una volta completate le operazioni tecniche e i test di flusso sulla rete.