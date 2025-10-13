Concorso INPS e INAIL: una nuova opportunità per i laureati in discipline giuridiche ed economiche che prevede la selezione di 448 ispettori di vigilanza.

La bozza di bando, diffusa negli ultimi giorni, anticipa l’assunzione di 355 funzionari presso l’INPS e di 93 presso l’INAIL, con una distribuzione territoriale che coprirà l’intero Paese. Il reclutamento riguarderà l’area dei funzionari, offrendo ai candidati vincitori un ingresso stabile nella Pubblica amministrazione con concrete prospettive di carriera.

Secondo quanto reso noto dalla Fp Cgil l’8 ottobre, la fase di contrattazione si è ormai conclusa, segnando un passaggio decisivo verso la pubblicazione ufficiale del bando. La procedura, ormai in dirittura d’arrivo, punta a selezionare profili altamente qualificati, destinati a svolgere un ruolo strategico nell’attività di vigilanza di due tra i principali enti pubblici del Paese.

Di seguito, una panoramica di tutte le informazioni da conoscere per partecipare alla selezione.

Concorso INPS e INAIL: i requisiti

Per partecipare al concorso INPS-INAIL per ispettori di vigilanza sarà necessario soddisfare una serie di requisiti generali e specifici. Innanzitutto, potranno candidarsi i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, nonché i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. È richiesto il godimento dei diritti civili e politici, la maggiore età e l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste dal ruolo. Non potranno invece accedere coloro che siano stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico per motivi disciplinari o che abbiano riportato condanne penali incompatibili con l’assunzione nella Pubblica amministrazione.

Sul piano formativo, il bando richiederà il possesso di un titolo di laurea in ambito giuridico, economico o politico-sociale.

Tra le lauree triennali ammesse:

L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L-33 Scienze economiche

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Sono validi anche i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in:

Giurisprudenza

Economia e commercio

Scienze politiche

Tra le lauree specialistiche e magistrali, infine:

22/S o LMG/01 Giurisprudenza

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

64/S o LM-56 Scienze dell’economia

84/S o LM-77 Scienze economico-aziendali

57/S o LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

60/S o LM-52 Relazioni internazionali

70/S o LM-62 Scienze della politica

71/S o LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

88/S o LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo

89/S o LM-88 Sociologia e ricerca sociale

99/S o LM-90 Studi europei

Sono ammessi anche titoli equipollenti ed equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso INPS e INAIL: posti disponili e modalità di partecipazione

Il nuovo concorso per ispettori di vigilanza mette a disposizione complessivamente 448 posti a tempo indeterminato, così ripartiti: 355 per l’INPS e 93 per l’INAIL. Ogni candidato potrà presentare domanda per una sola posizione e per una sola regione, scelta che risulterà vincolante per l’intera procedura concorsuale. In Sicilia sono disponibili 16 posti per l’INPS e 3 per l’INAIL, offrendo ai residenti nell’isola una concreta opportunità di partecipare senza doversi spostare.

La bozza di bando prevede specifiche riserve: il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito, mentre il 15% è destinato agli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale senza demerito.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPa entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando. Per completare la procedura, i candidati devono essere in possesso di identità digitale (SPID, CIE, CNE o eIDAS), un indirizzo PEC personale o un domicilio digitale e un profilo registrato sul portale con curriculum vitae aggiornato. La procedura prevede l’accesso al portale, la registrazione con compilazione del curriculum, la scelta di un solo ente e di una sola regione, e infine il pagamento della tassa di partecipazione di 10 euro tramite PagoPA.

Concorso INPS e INAIL: le prove e i punteggi

Il concorso INPS-INAIL prevede un percorso selettivo articolato in più prove e valutazione dei titoli. La prova scritta, del valore di 30 punti, consiste in quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo, civile, commerciale, penale e processuale penale, tributario, dell’Unione Europea, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità aziendale e tecniche di bilancio. La prova si svolgerà mediante strumenti informatici forniti dall’amministrazione, senza pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti, e richiede un punteggio minimo di 21/30 per essere superata.

La prova orale, anch’essa del valore di 30 punti, verterà sulle stesse materie della prova scritta e mira a verificare la preparazione tecnica, la professionalità, la capacità di analisi critica e decisionale, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni di ispettore di vigilanza. Durante l’orale saranno inoltre valutate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche, con punteggio minimo di 21/30 per il superamento.

Infine, la valutazione dei titoli, pari a 10 punti, sarà effettuata dalla commissione esaminatrice solo per i candidati che avranno superato la prova orale, contribuendo a determinare la graduatoria finale e a premiare il merito e l’esperienza professionale dei partecipanti.

Per ulteriori e più approfonditi dettagli, si consiglia un’attenta lettura del bando ufficiale.