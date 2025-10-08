Concorso Marescialli Aeronautica Militare 2025: È stato indetto il Concorso per Marescialli dell’Aeronautica Militare 2025, a nomina diretta, per l’immissione di 70 Marescialli di 3ª Classe nel Ruolo dei Marescialli in servizio permanente. Il bando, pubblicato dal Ministero della Difesa, è rivolto a laureati civili e militari, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 5 novembre 2025.

I profili richiesti e la ripartizione dei posti

I 70 posti sono suddivisi tra tre principali categorie e specialità del personale di supporto:

22 posti – Specialità Sanità, profilo Infermiere

Laurea in Infermieristica (L/SNT/1) e iscrizione all’Albo professionale.

– Specialità Sanità, profilo Infermiere Laurea in Infermieristica (L/SNT/1) e iscrizione all’Albo professionale. 8 posti – Specialità Sanità, profili Tecnico sanitario di laboratorio, Tecnico audiometrista, Fisioterapista, Ortottista

Lauree delle classi L/SNT2 o L/SNT3, con iscrizione agli Albi di competenza.

– Specialità Sanità, profili Tecnico sanitario di laboratorio, Tecnico audiometrista, Fisioterapista, Ortottista Lauree delle classi L/SNT2 o L/SNT3, con iscrizione agli Albi di competenza. 20 posti – Specialità Informatica e Cibernetica

Lauree in Ingegneria dell’informazione (L-8) o Scienze matematiche (L-31).

– Specialità Informatica e Cibernetica Lauree in Ingegneria dell’informazione (L-8) o Scienze matematiche (L-31). 20 posti – Specialità Servizi Tecnici

Lauree in Ingegneria civile e ambientale (L-7), Scienze dell’architettura (L-17), Pianificazione territoriale (L-21), Edilizia (L-23) o Tecniche per la Bioedilizia (LP-01).

Ogni candidato potrà concorrere per una sola categoria o specialità tra quelle indicate.

I dettagli completi sui titoli equipollenti e le riserve di posti sono disponibili nel bando ufficiale.

Concorso Marescialli Aeronautica Militare 2025: Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

Cittadinanza italiana e età inferiore ai 32 anni;

Titolo di laurea specifico per il profilo scelto;

Idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare;

Condotta incensurabile e assenza di condanne penali o procedimenti in corso;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di tatuaggi o piercing visibili con l’uniforme o contrari al decoro.

Per i militari in servizio sono richieste ulteriori condizioni disciplinari e di merito, tra cui l’assenza di sanzioni gravi e la qualifica di servizio “superiore alla media”.

Concorso Marescialli Aeronautica Militare 2025: Le prove di selezione

Il concorso prevede un iter selettivo articolato in più fasi:

Prova scritta per verificare le conoscenze culturali e intellettive; Accertamento dell’idoneità psico-fisica; Accertamento attitudinale; Valutazione dei titoli di merito; Prova orale finale.

L’ammissione a ciascuna prova è subordinata al superamento della precedente.

I calendari, gli orari e le eventuali modifiche saranno pubblicati nel portale concorsi del Ministero della Difesa.

Formazione e nomina

I candidati che risulteranno vincitori frequenteranno un corso applicativo della durata massima di un anno accademico, presso le scuole di formazione dell’Aeronautica Militare.

Al termine, conseguiranno la nomina a Maresciallo di 3ª Classe con immissione diretta nel servizio permanente.

Concorso Marescialli Aeronautica Militare 2025: Come presentare domanda

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il 5 novembre 2025 esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa: https://concorsi.difesa.it.

Per accedere è necessario disporre di credenziali SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

È inoltre consigliabile utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utile per ricevere comunicazioni ufficiali durante l’iter concorsuale.

Bando e comunicazioni ufficiali

Il testo integrale del bando di concorso per Marescialli Aeronautica Militare 2025 è scaricabile dal sito del Ministero della Difesa e dal portale inPA.

Tutte le successive comunicazioni (diari prove, modifiche, graduatorie) saranno pubblicate nell’area riservata dei candidati e nella sezione pubblica del portale.