Concorsi CNR 2025: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha pubblicato nuovi concorsi pubblici 2025 per l’assunzione di 53 diplomati e laureati in diversi profili professionali. Le selezioni sono finalizzate a inserimenti a tempo determinato e indeterminato presso varie sedi in tutta Italia.
Il termine per l’invio delle domande varia dal 2 ottobre al 25 ottobre 2025, in base al concorso scelto.
Posti disponibili nei concorsi CNR 2025
I posti messi a bando dal CNR sono così suddivisi:
- 4 Tecnologi di III livello, con sedi a Roma e Trieste;
- 15 Ricercatori di III livello, con assegnazioni a Napoli, Roma, Milano, Padova, Palermo, Lecco, Monza, Trieste e Parma;
- 34 Collaboratori tecnici enti di ricerca (VI livello), con possibilità di inserimento a Napoli, Bologna, Pisa, Pavia, Parma, Roma, Montelibretti, Milano, Cosenza, Torino, Messina, Padova, Venezia, Bari, Ravenna e Avellino.
Si tratta di una grande occasione per diplomati e laureati che desiderano lavorare nel settore della ricerca pubblica, in contesti altamente qualificati e multidisciplinari.
Requisiti generali e specifici
Per partecipare ai concorsi CNR 2025 è necessario possedere i requisiti generali di accesso alla pubblica amministrazione: cittadinanza italiana o UE, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e regolarità rispetto agli obblighi militari.
A seconda del profilo, è richiesto il possesso di diploma o laurea negli indirizzi specificati dai bandi. Inoltre, sono richieste:
- conoscenza della lingua inglese;
- padronanza degli strumenti informatici più diffusi;
- conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
Per alcuni profili è necessario possedere esperienza professionale specifica o un dottorato di ricerca pertinente.
Modalità di selezione
Il percorso selettivo prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di due prove: una scritta e una orale. Durante il colloquio finale verranno verificati anche la conoscenza dell’inglese e l’uso degli strumenti informatici.
La selezione si svolgerà secondo le nuove regole introdotte dal regolamento sui concorsi pubblici, garantendo trasparenza e imparzialità.
Come presentare la domanda
Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, selezionando il concorso di interesse. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.
Ogni candidato dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere comunicazioni ufficiali. La scadenza per l’invio delle domande varia dal 2 al 25 ottobre 2025, a seconda del bando.
I bandi ufficiali sono disponibili sul sito del CNR e sulla piattaforma inPA. Inoltre, per confrontarsi con altri candidati e ricevere consigli utili è stato creato un Gruppo Telegram dedicato ai concorsi CNR.