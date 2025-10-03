Concorsi CNR 2025: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha pubblicato nuovi concorsi pubblici 2025 per l’assunzione di 53 diplomati e laureati in diversi profili professionali. Le selezioni sono finalizzate a inserimenti a tempo determinato e indeterminato presso varie sedi in tutta Italia.

Il termine per l’invio delle domande varia dal 2 ottobre al 25 ottobre 2025, in base al concorso scelto.

Posti disponibili nei concorsi CNR 2025

I posti messi a bando dal CNR sono così suddivisi:

4 Tecnologi di III livello , con sedi a Roma e Trieste;

, con sedi a Roma e Trieste; 15 Ricercatori di III livello , con assegnazioni a Napoli, Roma, Milano, Padova, Palermo, Lecco, Monza, Trieste e Parma;

, con assegnazioni a Napoli, Roma, Milano, Padova, Palermo, Lecco, Monza, Trieste e Parma; 34 Collaboratori tecnici enti di ricerca (VI livello), con possibilità di inserimento a Napoli, Bologna, Pisa, Pavia, Parma, Roma, Montelibretti, Milano, Cosenza, Torino, Messina, Padova, Venezia, Bari, Ravenna e Avellino.

Si tratta di una grande occasione per diplomati e laureati che desiderano lavorare nel settore della ricerca pubblica, in contesti altamente qualificati e multidisciplinari.

Requisiti generali e specifici

Per partecipare ai concorsi CNR 2025 è necessario possedere i requisiti generali di accesso alla pubblica amministrazione: cittadinanza italiana o UE, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e regolarità rispetto agli obblighi militari.

A seconda del profilo, è richiesto il possesso di diploma o laurea negli indirizzi specificati dai bandi. Inoltre, sono richieste:

conoscenza della lingua inglese;

padronanza degli strumenti informatici più diffusi;

conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Per alcuni profili è necessario possedere esperienza professionale specifica o un dottorato di ricerca pertinente.

Modalità di selezione

Il percorso selettivo prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di due prove: una scritta e una orale. Durante il colloquio finale verranno verificati anche la conoscenza dell’inglese e l’uso degli strumenti informatici.

La selezione si svolgerà secondo le nuove regole introdotte dal regolamento sui concorsi pubblici, garantendo trasparenza e imparzialità.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale inPA, selezionando il concorso di interesse. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Ogni candidato dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere comunicazioni ufficiali. La scadenza per l’invio delle domande varia dal 2 al 25 ottobre 2025, a seconda del bando.

I bandi ufficiali sono disponibili sul sito del CNR e sulla piattaforma inPA. Inoltre, per confrontarsi con altri candidati e ricevere consigli utili è stato creato un Gruppo Telegram dedicato ai concorsi CNR.