È stata diramata per oggi un’allerta gialla su tutta la Sicilia! Una forte ondata di maltempo sta colpendo con particolare violenza alcune aree dell’isola. Tra le zone più colpite vi è agrigentino, dove le strade ora dopo ora si stanno trasformando in dei veri e propri fiume in piena. Le situazioni più critiche si registrano nel comune di Favara. Qui, in questo piccolo comune dell’agrigentino ormai da ore si sta vivendo una situazione d’emergenza!

Maltempo Favara, si contano due dispersi

Al momento, risultano due persone disperse. Secondo alcune testimonianze, una ragazza sarebbe stata trascinata via dalla corrente dopo essere scesa dalla sua auto in via Berlinguer. Le squadre di soccorso, composte da vigili del fuoco e carabinieri, stanno perlustrando la zona e concentrano le ricerche nei pressi di un convogliatore. Il secondo punto critico è nella zona del vallone di piazza Giarritella, dove si cerca un’altra persona scomparsa.

La situazione è difficile anche a San Leone, dove numerosi cittadini sono rimasti bloccati nelle proprie abitazioni a causa degli allagamenti. Il lungomare è invaso dal fango, e diverse auto sono rimaste intrappolate lungo viale delle Dune.

Le autorità raccomandano massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone più colpite.