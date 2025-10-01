Una forte ondata di maltempo sto colpendo la Sicilia! I forti temporali, fin dalle prime ore della mattina, hanno causato ingenti danni nelle province di Trapani, Enna, Caltanissetta, e Palermo!

La conta dei danni tra Palermo e Favara

A Palermo numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi crollati e strade bloccate, soprattutto nella zona di Boccadifalco e lungo la strada per Bellolampo, dove diversi automobilisti sono rimasti fermi nel traffico.Forti piogge hanno causato allagamenti in via Imera e via Ugo La Malfa

Ma la situazione sembra essere più drammatica nella provincia di Agrigento, dove in pochi minuti le strade di sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. Un violento nubifragio ha investito gran parte della provincia e a Favara.

Allagato anche l’istituto Nicolò Gallo:

Di seguito alcuni video relativi al nubifragio in provincia di Agrigento: