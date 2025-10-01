Concorsi INPS: in arrivo 8.400 assunzioni per diplomati e laureati. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si prepara a una stagione di grandi concorsi. Con l’aggiornamento del PIAO INPS (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), approvato con deliberazione del CdA n.145 del 17 settembre 2025, è stato ufficializzato un piano triennale per oltre 8.400 nuove assunzioni da effettuare tra il 2025 e il 2027.
Le nuove risorse serviranno a rafforzare vari settori dell’Istituto, in particolare le aree dei Funzionari e degli Assistenti, e si rivolgono sia a diplomati che laureati. Vediamo nel dettaglio quanti concorsi usciranno e quali profili professionali saranno richiesti nei prossimi tre anni.
Concorsi INPS 2025: oltre 7.200 posti in arrivo
Il 2025 sarà l’anno più ricco di opportunità, con circa 7.241 assunzioni pianificate. I concorsi in arrivo prevedono ben 4.320 posti da Funzionario e 1.356 da Assistente, a cui si aggiungono altre figure tecniche, sanitarie e dirigenziali. Ecco i principali bandi attesi:
- 960 Assistenti ai Servizi (diplomati),
- 1832 Funzionari Progettazione – Erogazione – Controllo Servizi,
- 355 Ispettori di Vigilanza,
- 134 Funzionari Tecnici,
- 1006 Funzionari Sanitari,
- 1237 Medici di I livello,
- 89 Funzionari Informatici,
- 250 Assistenti Informatici,
- 44 Elevate Professionalità (EP),
- 37 Dirigenti II fascia amministrativi,
- Altri profili specialistici: legali, statistici, tecnici edilizi, insegnanti e dirigenti informatici.
Una parte dei posti sarà riservata alle sedi di Bolzano, dove sono previste assunzioni specifiche per coprire i fabbisogni locali.
Concorsi INPS 2026 e 2027: ancora assunzioni in programma
Negli anni successivi, l’Istituto proseguirà il piano occupazionale con:
2026 – circa 537 assunzioni:
- 500 Funzionari P.E.C.S.,
- 20 Ispettori,
- 5 Professionisti legali,
- 3 Dirigenti amministrativi.
2027 – circa 612 assunzioni:
- 519 Funzionari P.E.C.S.,
- 43 Ispettori,
- 22 Medici,
- 13 Professionisti legali,
- 7 Dirigenti amministrativi.
La strategia dell’INPS mira a coprire le uscite per pensionamenti e ad avviare un rinnovamento della forza lavoro, puntando su competenze specifiche, digitalizzazione e nuove professionalità.
Concorsi INPS, le prove da superare e come prepararsi
I concorsi INPS saranno banditi con modalità “per titoli ed esami”. Nella maggior parte dei casi, le prove previste saranno:
- preselettiva (in caso di alto numero di domande);
- scritta (domande a risposta multipla o prova tecnico-pratica);
- orale (competenze tecniche + lingua inglese + informatica).
Le materie da studiare varieranno in base al profilo, ma per i concorsi più comuni (Assistenti e Funzionari), sono generalmente richieste:
- diritto amministrativo,
- diritto costituzionale,
- diritto del lavoro e legislazione sociale,
- elementi di economia,
- conoscenza della lingua inglese,
- informatica di base.
Suggerimento: è consigliabile iniziare a prepararsi in anticipo, anche prima della pubblicazione dei bandi, utilizzando manuali specifici per i concorsi INPS e piattaforme di simulazione test.
Come partecipare: requisiti e prossimi passi
I requisiti di partecipazione variano in base al profilo. In linea generale:
- Per i concorsi da Assistente: è richiesto il diploma di scuola superiore.
- Per i concorsi da Funzionario: è necessario possedere una laurea triennale o magistrale, in discipline coerenti con il profilo.
I bandi ufficiali saranno pubblicati nei prossimi mesi sul portale INPA e sul sito ufficiale INPS. Per candidarsi sarà obbligatorio l’uso dello SPID, della PEC personale e del curriculum vitae aggiornato, per ulteriori novità e informazioni leggi l’articolo Concorsi INPS 2025, 5000 posti in arrivo: tutti i dettagli.