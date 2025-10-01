Concorsi INPS: in arrivo 8.400 assunzioni per diplomati e laureati. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si prepara a una stagione di grandi concorsi. Con l’aggiornamento del PIAO INPS (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), approvato con deliberazione del CdA n.145 del 17 settembre 2025, è stato ufficializzato un piano triennale per oltre 8.400 nuove assunzioni da effettuare tra il 2025 e il 2027.

Le nuove risorse serviranno a rafforzare vari settori dell’Istituto, in particolare le aree dei Funzionari e degli Assistenti, e si rivolgono sia a diplomati che laureati. Vediamo nel dettaglio quanti concorsi usciranno e quali profili professionali saranno richiesti nei prossimi tre anni.

Concorsi INPS 2025: oltre 7.200 posti in arrivo

Il 2025 sarà l’anno più ricco di opportunità, con circa 7.241 assunzioni pianificate. I concorsi in arrivo prevedono ben 4.320 posti da Funzionario e 1.356 da Assistente, a cui si aggiungono altre figure tecniche, sanitarie e dirigenziali. Ecco i principali bandi attesi:

960 Assistenti ai Servizi (diplomati),

1832 Funzionari Progettazione – Erogazione – Controllo Servizi,

355 Ispettori di Vigilanza,

134 Funzionari Tecnici,

1006 Funzionari Sanitari,

1237 Medici di I livello,

89 Funzionari Informatici,

250 Assistenti Informatici,

44 Elevate Professionalità (EP),

37 Dirigenti II fascia amministrativi,

Altri profili specialistici: legali, statistici, tecnici edilizi, insegnanti e dirigenti informatici.

Una parte dei posti sarà riservata alle sedi di Bolzano, dove sono previste assunzioni specifiche per coprire i fabbisogni locali.

Concorsi INPS 2026 e 2027: ancora assunzioni in programma

Negli anni successivi, l’Istituto proseguirà il piano occupazionale con:

2026 – circa 537 assunzioni:

500 Funzionari P.E.C.S.,

20 Ispettori,

5 Professionisti legali,

3 Dirigenti amministrativi.

2027 – circa 612 assunzioni:

519 Funzionari P.E.C.S.,

43 Ispettori,

22 Medici,

13 Professionisti legali,

7 Dirigenti amministrativi.

La strategia dell’INPS mira a coprire le uscite per pensionamenti e ad avviare un rinnovamento della forza lavoro, puntando su competenze specifiche, digitalizzazione e nuove professionalità.

Concorsi INPS, le prove da superare e come prepararsi

I concorsi INPS saranno banditi con modalità “per titoli ed esami”. Nella maggior parte dei casi, le prove previste saranno:

preselettiva (in caso di alto numero di domande);

(in caso di alto numero di domande); scritta (domande a risposta multipla o prova tecnico-pratica);

(domande a risposta multipla o prova tecnico-pratica); orale (competenze tecniche + lingua inglese + informatica).

Le materie da studiare varieranno in base al profilo, ma per i concorsi più comuni (Assistenti e Funzionari), sono generalmente richieste:

diritto amministrativo,

diritto costituzionale,

diritto del lavoro e legislazione sociale,

elementi di economia,

conoscenza della lingua inglese,

informatica di base.

Suggerimento: è consigliabile iniziare a prepararsi in anticipo, anche prima della pubblicazione dei bandi, utilizzando manuali specifici per i concorsi INPS e piattaforme di simulazione test.

Come partecipare: requisiti e prossimi passi

I requisiti di partecipazione variano in base al profilo. In linea generale:

Per i concorsi da Assistente : è richiesto il diploma di scuola superiore .

: è richiesto il . Per i concorsi da Funzionario: è necessario possedere una laurea triennale o magistrale, in discipline coerenti con il profilo.

I bandi ufficiali saranno pubblicati nei prossimi mesi sul portale INPA e sul sito ufficiale INPS. Per candidarsi sarà obbligatorio l’uso dello SPID, della PEC personale e del curriculum vitae aggiornato, per ulteriori novità e informazioni leggi l’articolo Concorsi INPS 2025, 5000 posti in arrivo: tutti i dettagli.