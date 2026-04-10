Catania- Prosegue il percorso di rafforzamento della sicurezza urbana a Riposto, dove l’amministrazione comunale punta a rendere più efficiente e capillare il servizio di Polizia locale. L’arrivo di dodici nuovi agenti rappresenta un passo significativo in questa direzione, segnando una svolta concreta dopo il recente insediamento del nuovo comandante. Un intervento che mira a rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio, tra prevenzione, controlli e tutela della legalità.

Una strategia condivisa per rafforzare i controlli

Il potenziamento dell’organico nasce da una sinergia istituzionale tra il Comune di Riposto e quello di Catania, che hanno attivato una convenzione per l’impiego temporaneo di personale della Polizia municipale. I dodici agenti coinvolti continueranno a mantenere il proprio rapporto di lavoro con l’ente di origine, ma opereranno a supporto del territorio ripostese per sei ore settimanali ciascuno. Una soluzione flessibile che consente di aumentare rapidamente la presenza sul territorio senza dover ricorrere a nuove assunzioni immediate, garantendo al contempo una maggiore copertura delle attività di controllo.

Il ruolo del nuovo comandante e la riorganizzazione del servizio

Determinante in questa fase è anche il contributo del nuovo comandante Orazio Giovanni Vecchio, chiamato a coordinare e riorganizzare le attività del corpo di Polizia locale. Il suo insediamento rappresenta un punto di svolta per la gestione operativa del servizio, con l’obiettivo di rendere più incisiva l’azione sul territorio. La presenza di nuove unità consentirà infatti di pianificare interventi più strutturati e continui, superando le criticità legate alla carenza di personale che, fino a oggi, avevano limitato l’efficacia dei controlli.

Più controlli su ambiente, edilizia e attività commerciali

Con l’arrivo dei nuovi agenti sarà possibile intensificare le verifiche in ambiti considerati prioritari per la comunità. Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto delle normative ambientali, alla vigilanza edilizia e al controllo delle attività commerciali, settori spesso esposti a irregolarità e abusi. Non meno importante sarà il monitoraggio delle attività anagrafiche e la tutela dei beni comunali, elementi fondamentali per garantire trasparenza amministrativa e salvaguardia del patrimonio pubblico. L’obiettivo è costruire un sistema di controlli più capillare e costante, capace di prevenire le criticità prima ancora che si trasformino in emergenze.

Sicurezza urbana e qualità della vita: una sfida concreta

Il rafforzamento della Polizia locale si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento della qualità della vita a Riposto. Come sottolineato dal sindaco Davide Vasta, l’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un presidio più efficace del territorio, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Maggiore presenza delle forze dell’ordine significa infatti non solo più controlli, ma anche un aumento della percezione di sicurezza da parte della comunità. In un contesto in cui le amministrazioni locali sono chiamate a confrontarsi con risorse limitate, la collaborazione tra enti e l’ottimizzazione del personale diventano strumenti fondamentali per garantire servizi efficienti e un territorio più sicuro e vivibile.