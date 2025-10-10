Mattinata di emozioni e volti emozionati al Palazzo degli Elefanti, dove si è svolta la cerimonia di giuramento per 98 nuovi agenti della Polizia Locale di Catania. L’ingresso in servizio dei nuovi vigili urbani rappresenta un potenziamento strategico dell’organico comunale, che ora conta circa 400 unità operative. Un passo significativo per un settore delicato come quello della sicurezza urbana.

Alla cerimonia, svoltasi nel Salone Bellini, hanno partecipato il sindaco Enrico Trantino, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, l’assessore al Personale Viviana Lombardo, l’assessore al Bilancio Giuseppe Marletta, oltre ai vertici della Polizia Locale e ai dirigenti amministrativi.

Un nuovo volto per la polizia locale: più giovani e donne

Il colpo d’occhio è stato impressionante: un intero schieramento in divisa d’ordinanza, composto in gran parte da giovani e con oltre il 30% di presenza femminile. I nuovi agenti entrano in servizio con contratto a tempo indeterminato, dopo aver superato un percorso concorsuale rapido e trasparente, reso possibile grazie all’utilizzo di graduatorie preesistenti.

Dopo il giuramento, i nuovi agenti hanno posato per una foto ricordo ai piedi dell’Elefante in piazza Duomo in Catania, tra applausi, abbracci e lo sguardo fiero di familiari e amici.

Trantino: “Costruite qui il vostro futuro”

Nel suo intervento, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha voluto sottolineare il valore non solo numerico, ma umano e simbolico di queste assunzioni:

“I vostri volti sono quelli di chi desidera contribuire al percorso di normalizzazione della città. È un obiettivo su cui siamo impegnati in ogni ambito della vita amministrativa, per offrire ai nostri giovani l’opportunità di costruire qui, nella propria terra, un futuro professionale.

La vostra presenza rappresenta una ventata di novità e ci consentirà di potenziare il controllo del territorio, rafforzare la presenza in strada e accrescere la percezione di sicurezza”.

Trantino, ha parlato anche del gioco di squadra tra uffici e amministrazione, che ha permesso di superare gli ostacoli burocratici e firmare i contratti in tempi rapidi.

Verso quota 200 assunzioni entro il 2025

A fare il punto sull’impatto del nuovo personale è stata l’assessora alle Risorse Umane Viviana Lombardo, che ha evidenziato come in otto mesi il Comune di Catania abbia portato a termine 180 assunzioni tra le fila della Polizia Locale, grazie al lavoro coordinato di tutte le Direzioni coinvolte.

“Un risultato di grande rilievo – ha spiegato – che rafforza la presenza della Polizia Locale sul territorio, dimostrando la capacità dell’Ente di rispondere alle esigenze della città”.

È stato inoltre annunciato che entro il 2025 saranno assunti altri 22 agenti a tempo determinato, tramite fondi statali e graduatorie di altri Comuni. L’obiettivo è raggiungere quota 200 nuove assunzioni in un solo anno: un potenziamento mai visto prima, orientato a rafforzare la sicurezza e la vivibilità urbana della città di Catania, da sempre una nostra necessità come evidenziato negli articoli di LiveUnict.

Più sicurezza, più speranza

Quella di oggi è stata una giornata che ha unito istituzioni e cittadini, lavoro e emozione, futuro e responsabilità. I nuovi agenti non solo rafforzeranno il controllo del territorio, ma incarnano un cambiamento generazionale nella pubblica amministrazione. Giovani, motivati, radicati nel territorio: sono loro a dare volto a una città che guarda avanti.