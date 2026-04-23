Catania- La sicurezza urbana passa anche attraverso strumenti concreti e adeguati alle esigenze operative delle forze dell’ordine. In un contesto in cui le città devono affrontare fenomeni di illegalità sempre più diffusi e dinamici, il potenziamento dei mezzi diventa una priorità strategica. L’arrivo di nuove volanti rappresenta quindi non solo un investimento logistico, ma un segnale chiaro di attenzione verso il controllo del territorio e la tutela dei cittadini, rafforzando la capacità di intervento della Polizia Locale.

Più mezzi per il controllo del territorio

Si rafforza il presidio della sicurezza urbana grazie all’introduzione di quattro nuove vetture operative per la Polizia Locale. I mezzi, modello Dacia Sandero, sono già entrati in servizio con l’obiettivo di potenziare la presenza degli agenti sul territorio e garantire interventi più tempestivi ed efficaci. L’iniziativa nasce dall’impulso dell’assessore Carmelo Coppolino e del comandante Diego Peruga, che hanno puntato sul rinnovamento del parco auto come leva strategica per migliorare l’operatività quotidiana.

Tecnologia e sostenibilità al servizio della sicurezza

Le nuove vetture sono dotate di alimentazione integrata GPL/benzina, una scelta che coniuga efficienza operativa e attenzione all’impatto ambientale. Non si tratta soltanto di un aggiornamento logistico, ma di un passo verso una gestione più moderna e sostenibile delle risorse pubbliche. Le auto saranno impiegate come vere e proprie volanti, consentendo pattugliamenti più capillari e una maggiore capacità di risposta alle segnalazioni dei cittadini, in coordinamento con le altre forze dell’ordine.

Contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa

Tra le priorità operative individuate dall’amministrazione rientra il contrasto ai fenomeni di illegalità più diffusi, come quello dei parcheggiatori abusivi. L’introduzione delle nuove norme previste dal cosiddetto Decreto Sicurezza offre strumenti più incisivi per l’azione preventiva e repressiva. In questo contesto, il potenziamento dei mezzi rappresenta un supporto fondamentale per rendere più efficace la presenza sul territorio e garantire maggiore tutela ai cittadini.

Investimenti futuri per una presenza più incisiva

Il rafforzamento del parco auto non si ferma qui. È infatti previsto per il mese di luglio l’arrivo di ulteriori due vetture di grossa cilindrata, destinate ad ampliare ulteriormente le capacità operative della Polizia Locale. L’obiettivo è costruire un sistema di controllo urbano sempre più efficiente, capace di rispondere con prontezza alle esigenze della comunità. Un investimento che punta a consolidare sicurezza, prevenzione e fiducia tra istituzioni e cittadini.