La polizia locale di Catania ha segnalato un nuovo fenomeno di truffa online che mira a sottrarre dati personali e bancari dei cittadini. Non si tratta di multe reali, ma di comunicazioni fasulle inviate tramite e-mail o sms, che simulano avvisi di pagamento per presunte violazioni del codice della strada. Questo tipo di truffa sfrutta il logo e la grafica di pagoPA, rendendo i messaggi molto credibili.

Come funziona la truffa delle false multe

I messaggi contengono dettagli specifici, come un importo da pagare per un presunto eccesso di velocità, un codice di pratica verosimile e un avviso che la sanzione potrebbe raddoppiare entro 72 ore. Il link presente nel testo conduce a un sito clonato, che riproduce fedelmente l’interfaccia di pagoPA ma serve esclusivamente a sottrarre informazioni sensibili come dati bancari e password.

Come proteggersi e riconoscere le false multe

La polizia locale invita i cittadini a seguire alcune regole fondamentali per evitare di cadere nella trappola delle false multe Catania:

Non cliccare mai sui link sospetti contenuti nelle e-mail o negli sms. Verificare attentamente il mittente e il dominio dei messaggi; il sito autentico di pagamento è checkout.pagopa.it. Usare esclusivamente i canali istituzionali per eventuali pagamenti di multe reali. In caso di dubbio, inoltrare la comunicazione al Cert-AgID all’indirizzo malware@cert-agid.gov.it

per confermare la veridicità del messaggio o segnalarlo come tentativo di truffa.

Seguendo queste indicazioni è possibile proteggersi efficacemente dai tentativi di phishing legati alle false multe e garantire la sicurezza dei propri dati personali e bancari.