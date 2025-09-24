Concorsi INPS 2025: in arrivo oltre 5000 posti per diplomati e laureati. Tutti i profili e le novità fino al 2027. È tempo di grandi manovre per l’INPS, che si prepara a rinnovare profondamente la sua macchina amministrativa con una massiccia campagna di concorsi pubblici. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, nella seduta del 17 settembre 2025, ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP), allegato al PIAO 2025–2027, che prevede l’assunzione di 7.309 nuove risorse, di cui oltre 5.000 attraverso nuovi bandi da pubblicare entro la fine dell’anno. L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’organico, ringiovanirlo e adeguarlo alle nuove sfide imposte dalla digitalizzazione dei servizi, dal turnover e dall’aumento della domanda di prestazioni sociali. I posti saranno destinati a laureati e diplomati, con profili diversificati che spaziano da funzionari amministrativi a ispettori di vigilanza, passando per figure sanitarie e informatiche. Ma attenzione: i tempi stringono, e per chi vuole cogliere questa opportunità è il momento di prepararsi seriamente.

Oltre 5.000 posti in concorso: chi può partecipare

Il cuore del nuovo piano di assunzioni INPS ruota attorno a una serie di concorsi pubblici previsti entro il 2025, che garantiranno l’accesso a circa 5.000 nuove assunzioni. Le selezioni saranno aperte sia ai diplomati sia ai laureati, con profili ben delineati.

Tra i più attesi c’è il concorso per Funzionari di progettazione, erogazione e controllo dei servizi, con oltre 1.800 posti. Si tratta di figure fondamentali per il funzionamento dell’Istituto, che dovranno occuparsi di attività complesse legate alla gestione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il requisito minimo è laurea in discipline giuridiche, economiche o sociali.

Altra selezione importante è quella per Assistenti ai servizi, con circa 960 posti, rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola superiore. Una grande occasione per i più giovani che vogliono entrare nel settore pubblico e iniziare un percorso di crescita professionale.

Spazio anche alla vigilanza con 355 posti per Ispettori, a cui si aggiungeranno probabilmente altri scorrimenti di graduatoria. Per questa figura è richiesta la laurea e una preparazione specifica in diritto del lavoro e normativa previdenziale: saranno loro a occuparsi dei controlli sul rispetto delle leggi in materia di lavoro e contributi. Infine, sono previsti oltre 1.000 posti per profili tecnici e sanitari, tra cui funzionari sanitari, medici, legali, informatici e attuari statistici. Un’offerta variegata che riflette le numerose funzioni coperte dall’INPS, oggi sempre più ente multidisciplinare.

Concorsi INPS 2025: La novità dell’Area Elevate Professionalità (EP)

Un’importante novità del PIAO 2025–2027 è la creazione di una nuova Area delle Elevate Professionalità (EP), che prevede 88 posizioni da coprire sia con progressioni interne, sia tramite concorsi esterni. Si tratta di un’area a metà tra dirigenza e funzionariato, pensata per valorizzare le competenze tecniche e specialistiche di alto livello, spesso difficili da trattenere nel pubblico impiego a causa della concorrenza del settore privato.

Queste posizioni si rivolgono a professionisti con curriculum consolidati, in grado di offrire un contributo strategico nelle aree chiave dell’Istituto, come la digitalizzazione dei servizi, la statistica attuariale, il contenzioso legale o la gestione sanitaria. È un segnale forte dell’INPS verso un’amministrazione pubblica più meritocratica, selettiva e orientata alla qualità.

L’Area EP non rappresenta solo una nuova classificazione contrattuale, ma anche un’opportunità per chi ha anni di esperienza e vuole dare un contributo concreto alla macchina dello Stato, pur mantenendo una dimensione operativa e tecnica, al di sotto del livello dirigenziale.

Oltre il 2025: cosa prevede il piano fino al 2027

L’INPS non si ferma alle assunzioni previste per quest’anno. Il cronoprogramma contenuto nel piano triennale indica ulteriori ondate di reclutamento tra il 2026 e il 2027, in linea con l’obiettivo di rinnovare gradualmente tutta la pianta organica.

Nel dettaglio, sono previsti:

Altri 500 posti per funzionari nel 2026;

nel 2026; Nuove selezioni per dirigenti di seconda fascia ;

; Assunzioni per professionisti legali e tecnici ;

; Nuova tornata di ispettori di vigilanza ;

; Rafforzamento dell’Area EP.

Almeno il 15% dei posti dovrà essere coperto tramite mobilità interna o inter-amministrativa, a partire dal 2026. Questo significa che alcuni concorsi potrebbero essere ridotti se i posti saranno saturati da spostamenti di personale già attivo nella Pubblica Amministrazione.

Per chi vuole partecipare, è fondamentale iniziare subito la preparazione, sfruttando manuali aggiornati, quiz ufficiali e corsi online. I programmi saranno ampi e multidisciplinari, con domande su:

Diritto amministrativo e del lavoro ;

; Economia pubblica e gestione aziendale ;

; Informatica e competenze digitali ;

; Logica e capacità attitudinali.

Concorsi INPS 2025: Un’opportunità da non perdere per migliaia di candidati

L’attuazione del PIAO 2025–2027 rappresenta un’occasione storica per migliaia di giovani e professionisti che aspirano a lavorare nella Pubblica Amministrazione. I numeri parlano chiaro: oltre 7300 posti previsti, 5000 da assegnare tramite concorsi entro la fine del 2025, e un percorso triennale solido, programmato e coerente con le esigenze del Paese.

Nonostante i limiti imposti dal turnover al 75%, frutto della legge di Bilancio 2025, l’INPS ha deciso di investire su capitale umano, innovazione e stabilità, ponendo l’accento su una struttura efficiente, giovane e competente. In un’epoca in cui la pubblica amministrazione soffre di carenze strutturali, pensionamenti in massa e scarsa attrattività, questi bandi potrebbero davvero cambiare la rotta.

Il consiglio per gli aspiranti candidati è uno solo: iniziate a studiare ora. I concorsi INPS, soprattutto per funzionari e ispettori, sono molto selettivi, ma offrono contratti stabili, percorsi di carriera e possibilità concrete di crescita. In più, rappresentano un modo per contribuire attivamente al funzionamento di un Istituto fondamentale per la vita di milioni di cittadini.