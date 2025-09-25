Eventi Catania: Catania si prepara a vivere un settembre ricco di appuntamenti culturali, artistici e di intrattenimento per tutte le età. Dalla Notte Europea dei Ricercatori alla magia dell’arte astratta, passando per i grandi festival di strada e le attività dedicate ai più piccoli, la città e la sua provincia offrono occasioni uniche per scoprire, imparare e divertirsi. Scopriamo insieme i principali eventi a Catania in programma.

Episteme – La scienza dei Greci al Ludum Science Center

Venerdì 26 settembre il Ludum Science Center apre le sue porte con un evento gratuito dedicato alla scienza e alla conoscenza. In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, il professor Alessandro Pluchino, docente di Fisica Teorica e vincitore di due premi IgNobel, terrà la conferenza “La Rivoluzione Dimenticata” sul ruolo dei Greci nello sviluppo del pensiero scientifico.

In più, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra interattiva Episteme – La scienza dei Greci, con oltre 40 exhibit, esperienze in realtà aumentata e attività pensate per bambini e famiglie.

Eventi Catania: Festival Etneo del Porcino

Dal 14 al 28 settembre il Parco Giardino di Macchia di Giarre ospita la prima edizione del Festival Etneo del Porcino, un evento che celebra i sapori della tradizione siciliana. Stand enogastronomici, degustazioni e attività per grandi e piccini renderanno omaggio a uno dei prodotti più amati della stagione autunnale. L’ingresso è libero e rappresenta un’ottima occasione per trascorrere una giornata tra natura, buon cibo e convivialità.

Eventi Catania: Ursino Buskers Festival 2025

Dal 25 al 28 settembre torna il Festival Internazionale delle Arti di Strada che trasforma il quartiere del Castello Ursino in un palcoscenico a cielo aperto. Oltre 30 compagnie e più di 100 artisti provenienti da tutto il mondo animeranno la città con spettacoli gratuiti, parate, laboratori per bambini e workshop per adulti. Street food, mercatini e installazioni artistiche renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. L’evento, ormai simbolo della città, richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Eventi Catania: Cartoon Village al Centro Sicilia

Fino al 28 settembre il Centro Sicilia di Misterbianco ospita il Cartoon Village, villaggio tematico dedicato ai personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini. Tra meet&greet, laboratori creativi e spettacoli dal vivo, i piccoli potranno incontrare Bing, Pinocchio, Freeda, Sonic e molti altri protagonisti del mondo dell’animazione. L’ingresso è gratuito, ma per le foto con le mascotte è necessario ritirare un pass all’infopoint.