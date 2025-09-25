Concorso Esercito Sottotenenti 2025: È stato pubblicato il bando del concorso straordinario per Sottotenenti dell’Esercito 2025, finalizzato al reclutamento di 33 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano.

Il concorso è aperto sia ai militari che ai civili laureati e rappresenta un’importante opportunità per chi desidera intraprendere la carriera militare come ufficiale. Le domande possono essere presentate entro il 20 ottobre 2025

Posti disponibili nel concorso Sottotenenti Esercito 2025

Il bando prevede il reclutamento così suddiviso:

14 posti nell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito

Laurea richiesta: Ingegneria Gestionale (LM-31)

2 posti riservati a familiari superstiti di personale militare o di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

16 posti nel Corpo di Commissariato dell’Esercito

13 posti per laureati in Giurisprudenza

per laureati in 3 posti per laureati in Scienze dell’economia o Scienze economico-aziendali

per laureati in o 2 posti riservati a familiari superstiti come sopra indicato.

3 posti nel Corpo Sanitario dell’Esercito

Laurea richiesta: Psicologia (vecchio ordinamento, LS 58 o LM 51) con abilitazione alla professione di psicologo.

(vecchio ordinamento, LS 58 o LM 51) con abilitazione alla professione di psicologo. 1 posto riservato a familiari superstiti.

Sono considerati validi anche i diplomi di laurea conseguiti con il vecchio ordinamento.

Requisiti di partecipazione

Per accedere al concorso Esercito Sottotenenti 2025 i candidati devono:

avere cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

non aver superato il 35° anno di età ;

; non essere stati destituiti o dispensati da impieghi nella Pubblica Amministrazione;

non avere condanne penali o procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

non essere obiettori di coscienza (salvo rinuncia irrevocabile allo status);

possedere condotta incensurabile e affidabilità verso le istituzioni democratiche;

non avere tatuaggi o piercing non conformi alle regole previste nei concorsi militari

Come si svolge la selezione

L’iter del concorso per Sottotenenti 2025 prevede:

Prove di efficienza fisica Accertamenti sanitari Accertamento attitudinale Prova scritta Valutazione dei titoli di merito

L’ordine delle prove potrà variare in base alle esigenze del Centro di Selezione dell’Esercito. Per partecipare agli accertamenti è necessario presentare un documento di riconoscimento valido.

Concorso Esercito Sottotenenti 2025: Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per 33 Sottotenenti dell’Esercito 2025 deve essere compilata online sul portale concorsi del Ministero della Difesa, accedendo con credenziali SPID o CIE.

Il termine ultimo per l’invio è il 20 ottobre 2025.

Si consiglia di dotarsi di una PEC personale, poiché molte comunicazioni ufficiali possono avvenire tramite posta elettronica certificata.

Concorso Esercito Sottotenenti 2025: Nomina e corso applicativo

I vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nei rispettivi ruoli e dovranno frequentare un corso applicativo di almeno tre mesi.

Prima dell’avvio del corso è prevista una visita medica per verificare l’idoneità psico-fisica e la sottoscrizione di una ferma di 5 anni a decorrere dall’inizio del corso. Gli ufficiali saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste per il servizio in Italia e all’estero

Dove scaricare il bando

Il bando ufficiale del concorso straordinario per Sottotenenti dell’Esercito 2025 è disponibile sul portale Concorsi Online del Ministero della Difesa e sulla piattaforma inPA.