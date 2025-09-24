Pagamenti pensioni INPS ottobre: Come avviene ogni mese, l’INPS provvede all’erogazione delle pensioni nel primo giorno bancabile. Per ottobre 2025 la data da segnare è mercoledì 1 ottobre. In questa giornata saranno effettuati sia gli accrediti sui conti correnti bancari e postali, sia i pagamenti presso gli uffici di Poste Italiane, dove i pensionati potranno ritirare in contanti importi fino a 1.000 euro.

Questa regola vale indistintamente per tutti i beneficiari, sia per chi riceve l’accredito automatico, sia per chi si reca fisicamente a riscuotere l’assegno pensionistico.

Pagamenti pensioni INPS ottobre 2025: calendario Poste Italiane

Per chi sceglie di ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali, è previsto un calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome. La divisione serve ad evitare assembramenti e garantire un flusso ordinato. Le date di ottobre 2025 sono le seguenti:

Mercoledì 1 ottobre: cognomi A-B Giovedì 2 ottobre: cognomi C-D Venerdì 3 ottobre: cognomi E-K Sabato 4 ottobre (solo mattina): cognomi L-O Lunedì 6 ottobre: cognomi P-R Martedì 7 ottobre: cognomi S-Z

È importante ricordare che non tutti gli uffici postali applicano lo stesso calendario. Si consiglia quindi di verificare direttamente presso la sede di riferimento.

Possibili rimborsi e trattenute

Nel cedolino di ottobre alcuni pensionati potrebbero trovare un rimborso Irpef legato al modello 730/2025. L’accredito avviene in automatico per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi e non ha ancora ricevuto la somma spettante.

Al contrario, non mancano le trattenute. In particolare, possono essere applicati:

Conguaglio a debito IRPEF 2024, nel caso in cui le mensilità di gennaio e febbraio non siano state sufficienti.

nel caso in cui le mensilità di gennaio e febbraio non siano state sufficienti. Addizionali Irpef regionali e comunali 2024.

regionali e comunali 2024. Acconto Irpef comunale 2025, previsto fino a novembre.

previsto fino a novembre. Eventuali altri debiti Irpef.

Come consultare il cedolino delle pensioni

Il cedolino pensione INPS di ottobre 2025 sarà disponibile sul portale dell’istituto a partire dal 20 settembre 2025. Per visualizzare gli importi basta:

Accedere al sito Inps tramite Spid, CIE o CNS. Entrare nella sezione “Prestazioni”. Selezionare la voce “Pagamenti”.

In questo modo è possibile controllare nel dettaglio non solo la data di accredito, ma anche eventuali variazioni di importo dovute a rimborsi o trattenute.