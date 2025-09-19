Nuove regole legge 104 2026: Dal 1° gennaio 2026 entreranno ufficialmente in vigore le nuove regole legge 104 2026, una riforma attesa da migliaia di famiglie italiane. L’obiettivo è quello di rafforzare le tutele per chi convive con una disabilità o per i lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili. Le novità puntano a garantire maggiore flessibilità, più permessi retribuiti e strumenti moderni come il diritto prioritario allo smart working.

Permessi aggiuntivi retribuiti

Tra le innovazioni più importanti delle nuove regole legge 104 2026 ci sono i 10 permessi retribuiti extra all’anno per lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti. Queste ore in più saranno dedicate a terapie, visite mediche o esami, e si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge.

Il beneficio riguarda anche i familiari che assistono persone con disabilità certificata, purché sia riconosciuta una disabilità grave o un’invalidità civile superiore al 33%. Una misura che alleggerisce concretamente il peso di chi deve conciliare lavoro e cure mediche.

Nuove regole legge 104 2026: Conferma del congedo straordinario

Le nuove regole legge 104 2026 confermano anche il congedo straordinario, un periodo di assenza retribuita fino a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa. L’indennità corrisponde all’ultima retribuzione percepita e i contributi vengono regolarmente versati.

Il congedo può essere fruito sia in maniera continuativa sia in modo frazionato, così da adattarsi alle diverse esigenze di assistenza familiare. Una tutela che rappresenta un punto fermo per chi deve affrontare periodi particolarmente complessi.

Nuove regole legge 104 2026: Diritto prioritario allo smart working

Un’altra novità introdotta dalle nuove regole legge 104 2026 riguarda il diritto prioritario al lavoro agile. Dopo un congedo straordinario, il lavoratore che assiste un familiare con disabilità potrà rientrare in servizio usufruendo dello smart working, quando compatibile con la mansione.

Questa misura mira a facilitare il ritorno al lavoro e a garantire una gestione più equilibrata tra vita professionale e cura familiare. È una risposta concreta alle nuove esigenze sociali e lavorative.

Nuove regole legge 104 2026: Un sostegno più moderno alle famiglie

Con la riforma, la legge 104 diventa ancora più moderna ed efficace, offrendo tutele che guardano alle reali necessità delle famiglie. Le nuove regole legge 104 2026 segnano un passo importante per favorire inclusione, flessibilità e diritti, trasformando la cura di un familiare disabile in un percorso sostenuto e non ostacolato dalla vita lavorativa.