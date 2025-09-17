Il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, ha comunicato l’avvio di una riforma dei pedaggi che prevede una diminuzione delle tariffe e l’introduzione di rimborsi per i disagi causati dai cantieri.

Lo scopo delle misure è “garantire maggiormente il bilanciamento tra l’esigenza di conservazione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, la sostenibilità degli investimenti e la necessità di contenere i costi per l’utenza, promuovendo una gestione sempre più improntata a criteri di efficienza, responsabilità e trasparenza”, ha dichiarato Zaccheo.

Le nuove normative e le date da segnare

“I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l’utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione”, spiega Zaccheo durante la presentazione della Relazione annuale alla Camera dei deputati.

L’approvazione finale del nuovo sistema tariffario per i pedaggi autostradali è prevista entro le prossime settimane, con l’entrata in vigore fissata per gennaio 2026. Tuttavia, secondo quanto spiegato dal presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, i reali vantaggi per gli automobilisti si potranno osservare solo a partire dal 2027-2028, in concomitanza con i rinnovi dei piani finanziari.

Inoltre, secondo Zaccheo le misure mirano “a rafforzare l’affidabilità delle stime previsionali dei volumi di traffico e a consentire al concessionario una più puntuale perimetrazione della valutazione sia degli investimenti, nelle loro varie componenti, che dei costi ammissibili ai fini della determinazione delle tariffe”.

Rimborsi per cantieri in autostrada

Un’ulteriore novità riguarda il rimborso del pedaggio in caso di cantieri autostradali. Quando la circolazione è limitata, ad esempio a causa di lavori in corso, agli automobilisti spetta il diritto a un rimborso. L’importo sarà calcolato in base alla riduzione del pedaggio relativa al tratto interessato dai cantieri.

Un altro aspetto della riforma riguarda la trasparenza nella gestione delle autostrade e la facilità di accesso alle informazioni per gli utenti. Tra queste, ci sono dati fondamentali per pianificare il viaggio, come i tempi di percorrenza, la distribuzione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e i tipi di servizi di rifornimento disponibili. Inoltre, verranno rese più chiare le modalità di calcolo e di pagamento del pedaggio, garantendo così maggiore trasparenza e facilità d’uso per chi viaggia.