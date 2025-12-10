Rimborso pedaggio autostradale: dal nuovo anno, cambieranno le regole per chi viaggia in autostrada. In arrivo rimborsi automatici del pedaggio in caso di ritardi causati da cantieri, traffico intenso o condizioni meteo avverse. Le nuove tutele sono state stabilite dall’ultima delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che ha introdotto il principio secondo cui chi paga un pedaggio deve ricevere un servizio proporzionato e non essere penalizzato per disservizi che non dipendono dal proprio comportamento. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Rimborso pedaggio autostradale, quando può essere richiesto

Il diritto al rimborso del pedaggio scatta in presenza di ritardi sulla rete autostradale. Nel dettaglio:

i ritardi causati da lavori programmati, come manutenzioni o ammodernamenti, e debitamente comunicati, s ono soggetti a criteri di rimborso più rigidi, legati alla lunghezza del percorso effettuato dall’utente. Per i percorsi fino a 30 km, il rimborso è sempre garantito , indipendentemente dalla durata del ritardo, poiché si considera che su tratte brevi anche un minimo rallentamento dovuto a cantieri rappresenti un disagio sproporzionato. Per i percorsi tra 30 e 50 km , il rimborso scatta solo se il r itardo accumulato è pari o superiore a 10 minuti. Infine , per i percorsi superiori a 50 km, il rimborso è concesso solo se il ritardo raggiunge almeno i 15 minuti;

Rimborso pedaggio autostradale, quando non sarà garantito

Non si avrà diritto al rimborso pedaggio autostradale quando:

i cantieri emergenziali , cioè quelli attivati per incidenti o eventi imprevisti;

i, almeno nella fase iniziale di applicazione della norma; i casi in cui sulla stessa tratta è già attiva una riduzione generalizzata del pedaggio.

Rimborso pedaggio autostradale, quando arrivano i rimborsi

Le nuove regole sui rimborsi del pedaggio autostradale saranno applicate a tutte le concessioni, sia quelle future che quelle già attive, al primo aggiornamento utile. Le scadenze sono le seguenti: