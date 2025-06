Il caos verificatosi sull’A19 lo scorso 2 giugno non è certamente passato inosservato, soprattutto considerando le tre ore di attesa e i circa 15 chilometri di coda! A tal proposito nella giornata di ieri pomeriggio i due sub commissari incaricati del Piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada Palermo-Catania, Lelio Russo e Sergio Tumminello, hanno presentato le loro dimissioni dall’incarico.

La lettera inviata a Schifani

Nella lettera inviata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, i due ingegneri hanno dichiarato di aver “svolto il proprio incarico in maniera corretta”. Il presidente Schifani, che ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno gratuito dei due professionisti negli ultimi 18 mesi, ora si procederà a nominare i loro sostituti nelle prossime ore.

Anas, società appartenente al Gruppo Fs, in collaborazione con il commissario straordinario per i lavori, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha convocato per la mattina di giovedì 5 giugno, presso la Struttura Territoriale di Palermo, un incontro con le imprese coinvolte negli interventi di manutenzione straordinaria sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nei tratti tra Bagheria e Palermo e tra Casteldaccia e Altavilla.

L’obiettivo comune è quello di velocizzare i lavori, rispettando il cronoprogramma previsto, e se necessario introdurre turni notturni, per riaprire le tratte autostradali interessate nel minor tempo possibile.

I lavori da svolgere

Anas ricorda che gli interventi in corso hanno l’obiettivo di modernizzare l’infrastruttura stradale e migliorare la sicurezza per gli utenti. Nel tratto tra Bagheria e Palermo, si stanno effettuando lavori di manutenzione straordinaria per aggiornare le barriere di sicurezza metalliche negli svincoli compresi tra il km 0,000 e il km 72,800 su entrambe le carreggiate. Attualmente si procede con l’ammodernamento della barriera sul lato destro, che verrà posizionata su un cordolo in cemento armato sostenuto da micropali. I lavori, iniziati a gennaio, si prevede termineranno entro gennaio 2026.

Nel cantiere tra Casteldaccia e Altavilla è stata già installata la nuova barriera di sicurezza sul lato destro, mentre sono in corso i lavori sullo spartitraffico centrale in corrispondenza di due viadotti tra i sei interessati dagli interventi. Questo comprende anche il ripristino delle soletta danneggiate degli impalcati. Gli interventi, partiti a settembre 2024, dovrebbero concludersi entro febbraio 2026.

Il progetto complessivo per i due cantieri comprende 64 interventi di vario tipo: dalla segnaletica alla pavimentazione fino all’installazione di nuove barriere; per un investimento totale di 913 milioni di euro. Ad oggi è stato completato circa il 32% dei lavori, che hanno permesso di riaprire circa 8 km di strade con doppio senso e circa 15 km con restringimenti di carreggiata. Attualmente si lavora su una porzione di circa 15 km con doppio senso e su altri 29 km con carreggiate ristrette.

Tra oggi e l’inizio del 2026 saranno avviate le restanti opere previste dal piano.