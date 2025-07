Giornata di lunghe code e di traffico paralizzato quella vissuta ieri da numerosi automobilisti diretti a Messina via A18. La causa? I lavori in corso di manutenzione ordinaria della carreggiata “Telepass” nei pressi del casello di San Gregorio. La carreggiata è stata chiusa per 600 metri per permettere i lavori di stesura dell’asfalto. Questo intervento ha causato, e continua a causare, notevoli disagi e stress agli automobilisti, con code chilometriche che si sono formate fin dallo svincolo di San Giorgio. E a causa di ciò, durante la giornata di ieri, gli automobilisti hanno dovuto percorrere più di sette chilometri!

Tra deviazioni e rallentamenti

Anche nei pressi dello svincolo della SS 121, che conduce alla tangenziale di Catania in direzione Messina, si sono registrate lunghe code. I lavori sulla carreggiata “Telepass” hanno costretto automobilisti e camionisti a deviazioni improvvise e rallentamenti. A complicare ulteriormente la situazione vissuta ieri, un furgone è andato a fuoco a circa un chilometro dai caselli, sempre in direzione Messina. Un vero incubo per chi viaggia.

Tutto ciò ha provocato il malcontento degli automobilisti, costretti ore e ore ad attendere sotto il sole!

I lavori autostradali svolti nelle ore di punta

E proprio ieri a rispondere, con una nota ufficiale, alle accuse degli automobilisti Autostrade Siciliane: “in relazione alle lunghe code di automezzi provocate stamattina da lavori urgenti di asfaltatura di parte della carreggiata in prossimità dei caselli terminali di Catania, si rende noto che il presidente del Consorzio ha richiesto un rapporto dettagliato alla struttura di gestione di Autostrade Siciliane. Inoltre, ha invitato la direzione del Consorzio ad avvicendare il direttore dei lavori e a riprogrammare le operazioni residuali, che in futuro dovranno svolgersi in notturna. Autostrade Siciliane si scusa con gli automobilisti per i disagi, dovuti comunque a lavorazioni necessarie per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle tratte in concessione”.