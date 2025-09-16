In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, anche quest’anno l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Onda ETS.

Giunta alla quinta edizione, la campagna mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della corretta informazione sulle patologie cardiovascolari, con particolare attenzione a aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, malattie valvolari, carotidee e venose

Il simposio al Policlinico Rodolico – 26 settembre

Il primo appuntamento è in programma venerdì 26 settembre al Policlinico “Rodolico”. Dalle ore 9, presso l’aula Cast dell’edificio 8, si terrà il simposio “La Giornata della prevenzione cardiovascolare”, aperto a tutta la cittadinanza.

L’incontro è organizzato dall’unità operativa complessa di Cardiologia, diretta da Davide Capodanno, in collaborazione con Antonella Agodi, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “GF Ingrassia” dell’Università di Catania.

Obiettivo dell’evento è promuovere la salute cardiovascolare, sensibilizzare sui principali fattori di rischio e favorire un dialogo costruttivo fra cittadini, professionisti e istituzioni. Sarà inoltre un’occasione per presentare i dati preliminari del progetto Innoprev – approcci innovativi per una prevenzione cardiovascolare personalizzata – coordinato dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma e finanziato dal Ministero della Salute con fondi PNRR. Tra i centri coinvolti, anche il Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

Visite gratuite al San Marco – 2 ottobre

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 2 ottobre, dalle 9 alle 13.30, all’ospedale San Marco (Main Street, terzo piano, edificio B). Presso l’ambulatorio n. 13 della Chirurgia Vascolare, diretta dal referente Rosario Tringale, saranno disponibili visite cardiologiche gratuite con Ecolordoppler.

Gli screening consentiranno di individuare precocemente eventuali aneurismi dell’aorta addominale o patologie carotidee. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria, inviando una richiesta all’indirizzo email: chir.vascolare@ao-ve.it.