Ponte sullo Stretto: il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è tornato a parlare del progetto più discusso al Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio. Il leader della Lega ha ribadito l’obiettivo, ovvero quello di portare a compimento l’opera nel 2032, con il via ai cantieri previsto entro il mese di ottobre, come da precedenti dichiarazioni del ministro stesso.

Ponte sullo Stretto: percorrenza in 15 minuti

Salvini, nel corso del suo intervento, ha sottolineato i vantaggi per chi percorrerà il ponte, sia per quanto riguarda le tempistiche che per quanto riguarda i costi. “Chi oggi vuole andare a Messina in auto paga 42 euro e impiega tre ore. Nel 2032 ci metterà 15 minuti, pagando 7 euro invece che 42. Va tutto liscio — ha proseguito il vicepremier —. Non vedo ostacoli dall’interpretazione della Nato. Io non sono mai preoccupato nella vita. È un servizio che offriamo solo a siciliani e calabresi, ma agli italiani. Si inquinerà di meno, perché oggi un treno merci ci mette tre ore, mentre a ponte operante ci metterà un 15 minuti, quindi calcolate il risparmio ambientale, il risparmio di tempo e le grandi opportunità che si aprono per gli agricoltori, indotto turistico”.

Ponte sullo Stretto: i costi

Come già risaputo, la cifra per realizzare il progetto è di 13 miliardi di euro. Secondo Salvini, stimando una media del numero di auto che ci transiteranno al costo di 7 euro, le entrate saranno di circa 25 milioni l’anno.