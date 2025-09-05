ASP Catania; rilancia i servizi di laboratorio con 24 punti prelievo, nuovi presidi e personale dedicato. Dal prossimo 8 settembre 2025 parte una vera e propria rivoluzione nell’accesso ai servizi di diagnostica di laboratorio nella provincia di Catania. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) ha infatti annunciato un’importante riorganizzazione della rete dei punti prelievo, con l’attivazione di 24 sedi complessive, di cui 5 nuove, distribuite nei Distretti di Acireale e Paternò. Più personale infermieristico, orari ampliati e una rete integrata di laboratori costituiscono la base per rendere i servizi più accessibili, capillari e rispondenti ai bisogni reali della popolazione.

Un passo concreto verso la sanità di prossimità

L’iniziativa nasce dall’impegno condiviso della Direzione Strategica dell’ASP di Catania e del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, in stretta collaborazione con le Direzioni dei Distretti Sanitari territoriali. Si inserisce in un più ampio quadro strategico promosso dall’Assessorato regionale alla Salute, che considera i laboratori pubblici un pilastro fondamentale per migliorare la qualità e l’efficienza dell’assistenza territoriale.

Come ha spiegato il direttore generale dell’ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio:

«il potenziamento della rete dei punti prelievo non è un intervento isolato, ma fa parte di una visione più ampia che mette al centro la prossimità dei servizi e la riduzione delle disuguaglianze di accesso. Stiamo costruendo un modello di sanità territoriale che risponde ai bisogni reali della popolazione e valorizza le eccellenze diagnostiche del territorio. Integriamo competenze per offrire prestazioni qualificate e rafforzare il ruolo del sistema pubblico».

I nuovi punti prelievo: più vicini alle comunità

Con la riorganizzazione, il numero totale dei punti prelievo aziendali passa a 24, con cinque sedi di nuova istituzione che andranno a potenziare la presenza sul territorio, specie in alcune zone strategiche e finora poco servite:

Nel Distretto di Acireale si aggiungono punti prelievo ad: Acicatena , Santa Venerina , Aci Castello e presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Acireale .

si aggiungono punti prelievo ad: , , e presso il . Nel Distretto di Paternò il nuovo punto è a Belpasso.

Questi presidi si affiancano ai già esistenti, assicurando una copertura più capillare e consentendo agli utenti di effettuare esami del sangue e altri prelievi senza doversi spostare troppo, soprattutto nei comuni più piccoli o nelle aree periferiche.

Una rete integrata, tempi più rapidi e qualità garantita

Il direttore sanitario dell’ASP di Catania, Giuseppe Angelo Reina, ha sottolineato come:

«qualsiasi esame, da qualunque punto prelievo venga effettuato, venga preso in carico dalla rete aziendale. Tutti i laboratori lavorano in stretta integrazione per assicurare tempi rapidi, qualità delle analisi e continuità assistenziale».

Questo significa che, anche se si cambia sede o Comune per fare un prelievo, il paziente può contare su uno standard uniforme e su un sistema che ottimizza risorse e personale per evitare duplicazioni di lavoro e garantire la massima accuratezza diagnostica. È un modello che ha al centro il cittadino, avvicinando i servizi alle comunità locali e garantendo al contempo elevati standard di sicurezza.

Personale infermieristico rafforzato e orari ampliati

Per assicurare una assistenza di qualità e costante, è stato potenziato anche il personale infermieristico nei vari punti prelievo. Questo incremento permette di garantire una presenza uniforme e qualificata in tutte le sedi, rispondendo anche a una maggiore domanda di servizi.

Per quanto riguarda gli orari, le sedi dei presidi ospedalieri di Acireale, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Giarre, Militello e Paternò saranno aperte dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 10.30, un arco temporale pensato per venire incontro alle esigenze di lavoratori e studenti.

Nei Distretti Sanitari gli orari saranno analoghi, con alcune eccezioni in base alle specificità locali, sempre con l’obiettivo di garantire continuità e flessibilità.

Cosa cambia per i cittadini?

Il potenziamento della rete punti prelievo rappresenta un beneficio tangibile per tutti i cittadini della provincia di Catania. La maggiore diffusione sul territorio, unita a orari più ampi e personale dedicato, significa: