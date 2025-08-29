Il fine settimana di fine agosto sarà caratterizzato da traffico molto intenso sulle principali arterie italiane a causa del controesodo estivo. Anche la Sicilia orientale sarà tra le aree maggiormente interessate, con particolare attenzione alle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, oltre che alle principali strade statali che collegano i centri urbani con le località turistiche dell’Isola.

I flussi principali verso nord e i valichi di confine

Secondo le previsioni, i flussi più consistenti si registreranno lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, in direzione nord e verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia. A livello nazionale, tra le tratte più trafficate figurano l’A2 Autostrada del Mediterraneo, che collega Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria.

Le tratte critiche in tutta Italia

Il traffico sarà particolarmente intenso anche lungo la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la Pontina (SS148) e l’Appia (SS7) nel Lazio, l’E45 che collega Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna con il nord-est, la SS1 Aurelia e la SS16 Adriatica. Al Nord, attenzione ai raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia, alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, alla SS45 di Val Trebbia in Liguria, alla SS26 della Valle d’Aosta, alla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e alla SS51 di Alemagna in Veneto.

Stop ai mezzi pesanti per agevolare la viabilità

Per favorire la circolazione dei veicoli leggeri, scatterà il divieto di transito per i mezzi pesanti: sabato 30 agosto dalle ore 8 alle 16 e domenica 31 agosto dalle ore 7 alle 22. Una misura necessaria per alleggerire la pressione sul traffico e garantire maggiore sicurezza lungo le tratte più congestionate del Paese.