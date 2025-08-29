Il panorama militare siciliano segna una svolta storica: il tenente colonnello Emanuela Scuderi è diventata la prima donna a guidare un reparto dell’Esercito Italiano nell’Isola. Scuderi subentra al parigrado Angelo Lo Giudice al comando del Sesto Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, di stanza a Messina, una delle unità chiave della Brigata meccanizzata Aosta. La cerimonia di avvicendamento si è svolta presso la Caserma Crisafulli Zuccarello, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose della città, del sindaco di Messina Federico Basile e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Un percorso di eccellenza e radici catanesi

Originaria di Catania, Emanuela Scuderi ha 41 anni e ha vissuto nella città etnea fino alla maggiore età. Successivamente ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, entrando con il 185° corso del ruolo normale, e completando il ciclo primario e secondario presso le scuole statali Nazario Sauro, Federico de Roberto e il Liceo Scientifico Principe Umberto. La sua carriera si distingue per competenza, dedizione e capacità di leadership, elementi che le hanno permesso di raggiungere un traguardo storico nell’Esercito Italiano.

Il ruolo strategico del Sesto Reparto Comando e Supporti Tattici

Il Sesto Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta” rappresenta il cuore logistico e comunicativo della Brigata meccanizzata Aosta, assicurando il corretto funzionamento del comando della grande unità da combattimento. Recentemente l’unità è stata dotata della Bandiera di Guerra, equiparandola agli altri reparti della Brigata dislocati a Messina, Catania, Palermo e Trapani. Durante il discorso di commiato, il tenente colonnello Lo Giudice ha ringraziato il personale del reparto per gli anni di attività operative e addestrative, sottolineando l’impegno e la professionalità della squadra guidata fino a oggi.